В России в продаже найдено отличное городское авто чуть дороже миллиона

В России появился в продаже городской электромобиль Changan Lumin. В Китае этот 3,3-метровый хэтчбек предлагают в трех версиях по цене от 48 тыс. до 63 тыс. юаней, что по нынешнему курсу составляет примерно 420–550 тыс. рублей, пишет «За рулем».

На российском рынке стоимость автомобиля заметно выше. С учетом доставки и таможенного оформления минимальная цена ситикара достигает 1,2 млн рублей.

Такую сумму за машину из ближайших поставок просит частная компания из Ижевска. Покупателям предлагают Changan Lumin в версии Treasure pure love.

Автомобиль оснащен двигателем мощностью 48 лошадиных сил. Заявленный запас хода составляет 205 км.

В базовое оснащение входят мультимедийная система и кондиционер. Эти опции уже включены в стоимость автомобиля.

Московская компания предлагает похожий экземпляр, но с батареей, рассчитанной на пробег до 305 км. Такой вариант оценивается на 200 тыс. рублей дороже.

Changan Lumin построен на платформе EPA0. Двигатель у модели расположен на передней оси.

По длине китайский ситикар сопоставим с Daewoo Matiz.

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