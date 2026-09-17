Река Нокса под Казанью требует расчистки из-за риска подтоплений

Комиссионное обследование 14 километров русла Ноксы в Пестречинском районе подтвердило: потребуется очистка и выемка донных отложений. Такие выводы озвучили в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Забитое русло в период резких подъёмов воды создаёт дополнительный риск: поток не успевает уходить, поэтому растёт угроза подтопления территорий у берегов. Донные отложения, в свою очередь, ухудшают качество воды и снижают биоразнообразие, отметили экологи.

Сейчас начинается следующий этап — расчеты, подготовка проектной документации и согласования. Работы по очистке русла запланированы на 21-километровом отрезке. В Казани расчистку Ноксы рассчитывают начать в 2028 году.

Проект должен не только оздоровить водоём, но и дать реке новую жизнь, а также подтолкнуть развитие прилегающей территории. Финансирование смешанное: помимо республиканского бюджета, предполагается привлечь частных инвесторов.

Кроме руслоочистительных и реабилитационных мероприятий, в планах — комплексное благоустройство береговых территорий. Именно эти задачи связывают с будущей расчисткой Ноксы.