GlassCars — автостекольный сервис в Казани, где помогают быстро восстановить автомобиль после повреждения стекла. Здесь занимаются продажей, ремонтом и заменой лобовых, боковых и задних стекол для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники.



Специалисты работают как с серьезными повреждениями, требующими полной замены стекла, так и с небольшими трещинами и сколами, которые можно устранить без лишних затрат. Благодаря большому выбору стекол для разных марок автомобилей и оперативной работе большинство заказов выполняют уже в день обращения, а сама установка обычно занимает всего 1–2 часа.



Преимущества GlassCars:

— замена стекла в день обращения

— среднее время установки — 1–2 часа

— гарантия на все выполненные работы

— большой выбор стекол для разных марок автомобилей

— ремонт трещин и сколов без необходимости полной замены стекла