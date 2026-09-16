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PROKAZAN

16.09.2026, 12:20 · Дарина Говорухина

Гид по сервисам Казани, которые помогут обслужить автомобиль и решить проблемы разной сложности
— а когда проблема уже появилась, хочется быстро понять причину, найти подходящий сервис и снова вернуться за руль без бесконечных поисков мастеров
Glass Station — специализированный сервис по ремонту и замене автомобильных стекол в Казани. Компания подбирает и устанавливает лобовые, боковые и задние стекла для автомобилей разных марок, а также восстанавливает сколы и трещины. Позиционирование бренда — профессиональный автостекольный сервис с узкой специализацией, быстрым обслуживанием и качественной установкой.

Преимущества Glass Station:
— узкая специализация на автостеклах
— замена стекла примерно за 1−2 часа
— ремонт сколов и трещин без замены, когда это возможно
— подбор стекла под марку, модель и комплектацию автомобиля
— профессиональные материалы и соблюдение технологии установки
Каждый 10-й клиент получает подарок — можно самостоятельно выбрать его по порядковому номеру. Всего разыгрывается 100 подарков
GlassCars — автостекольный сервис в Казани, где помогают быстро восстановить автомобиль после повреждения стекла. Здесь занимаются продажей, ремонтом и заменой лобовых, боковых и задних стекол для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники.

Специалисты работают как с серьезными повреждениями, требующими полной замены стекла, так и с небольшими трещинами и сколами, которые можно устранить без лишних затрат. Благодаря большому выбору стекол для разных марок автомобилей и оперативной работе большинство заказов выполняют уже в день обращения, а сама установка обычно занимает всего 1–2 часа.

Преимущества GlassCars:
— замена стекла в день обращения
— среднее время установки — 1–2 часа
— гарантия на все выполненные работы
— большой выбор стекол для разных марок автомобилей
— ремонт трещин и сколов без необходимости полной замены стекла
Скидка 10% на установку сигнализации StarLine
Bitstop — специализированный автостекольный сервис в Казани, где помогают быстро восстановить автомобиль после повреждения стекла. Здесь выполняют продажу, ремонт и замену лобовых, боковых и задних стекол для легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.

В сервисе устраняют сколы и трещины, выполняют профессиональную замену стекол, тонировку и другие автостекольные работы. Благодаря большому выбору стекол проверенных производителей большинство заказов выполняют уже в день обращения, а сама замена обычно занимает всего 1−2 часа.

Преимущества Bitstop:
— замена стекла в день обращения
— среднее время выполнения работ — 1−2 часа
— гарантия на работы до 1 года
— стекла проверенных производителей
— ремонт сколов и трещин без лишней замены стекла
Скидка 10% на замену автостекла
EVOLUTION WINGS  — готовим автомобиль к зиме с умом

EVOLUTION WINGS  — специализированный сервис в Казани, где профессионально обслуживают и ремонтируют автомобили, электромобили, гибриды, премиальные иномарки и коммерческий транспорт. Здесь знают особенности современных автомобилей и предлагают решения, действительно необходимые владельцу.

Специалисты выполняют диагностику, ремонт высоковольтных батарей, восстановление автомобилей после ДТП, обновление и русификацию программного обеспечения. Работы проводят с использованием специализированного диагностического оборудования, а многолетний опыт позволяет эффективно решать даже сложные технические задачи.

Преимущества EVOLUTION WINGS :
— экспертный ремонт электромобилей и гибридов различных марок
— более 20 лет опыта работы с автомобилями
— специализированное диагностическое оборудование
— честный подход без навязанных услуг
— гарантия на все выполненные работы
Акции EVOLUTION WINGS:
При обслуживании электромобиля/гибрида предоставляется скидка на ТО и ремонт автомобиля с ДВС: 10% на работы и 5% на запасные части
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ СЛОЖНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ

Motronic Auto специализируется на узконаправленных работах, которыми в Казани и Поволжье занимаются единицы. Компания проводит диагностику и ремонт пневмоподвесок, систем Haldex, DSG, форсунок непосредственного впрыска и 48-вольтовых генераторов. Для работы используется специализированное оборудование, в том числе уникальный для региона стенд для диагностики форсунок непосредственного впрыска. Компания также сотрудничает с СТО по всей Казани.

Почему выбирают Motronic Auto:
— узкая специализация на сложных автомобильных системах
— направления, которыми занимаются единицы в Казани и Поволжье
— специализированное оборудование для точной диагностики
— стенд для проверки форсунок непосредственного впрыска — один на всё Поволжье
— ремонт современных 48V генераторов
Скидка 10% на автозапчасти и на прохождение ТО
Срок действия акции до 30 ноября 2026 года
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