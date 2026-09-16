EVOLUTION WINGS — готовим автомобиль к зиме с умомEVOLUTION WINGS
— специализированный сервис в Казани, где профессионально обслуживают и ремонтируют автомобили, электромобили, гибриды, премиальные иномарки и коммерческий транспорт. Здесь знают особенности современных автомобилей и предлагают решения, действительно необходимые владельцу.
Специалисты выполняют диагностику, ремонт высоковольтных батарей, восстановление автомобилей после ДТП, обновление и русификацию программного обеспечения. Работы проводят с использованием специализированного диагностического оборудования, а многолетний опыт позволяет эффективно решать даже сложные технические задачи.Преимущества EVOLUTION WINGS :
— экспертный ремонт электромобилей и гибридов различных марок
— более 20 лет опыта работы с автомобилями
— специализированное диагностическое оборудование
— честный подход без навязанных услуг
— гарантия на все выполненные работы