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Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову из-за сообщений о регулярных нарушениях правил дорожного движения. Поводом стали данные о штрафах спортсменки, сообщает РИА Новости.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», за девять месяцев Загитова получила более 100 штрафов на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

Среди нарушений назывались превышение скорости, движение по обочине и выделенным полосам, а также неоплаченная парковка.

Только за лето, по данным источника, фигуристке выписали 71 постановление.

Отмечалось, что восемь штрафов на данный момент не оплачены.

Васильев назвал такое количество нарушений странным.

По его словам, в подобной ситуации спортсменка не может служить примером для подражания.

Бывший биатлонист отметил, что систематическое пренебрежение правилами дорожного движения недопустимо.

Он также подчеркнул, что статус и прежние спортивные достижения не дают права ставить себя выше закона и окружающих.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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