В России с начала года прошел спад производства водки на 12%

Росалкогольтабакконтроль опубликовал данные о производстве алкоголя в России за январь — август 2026 года. Выпуск водки за этот период снизился на 12,1 процента год к году и составил 39,64 миллиона декалитров, сообщает Коммерсантъ.

Производство коньяка также сократилось. За восемь месяцев в России выпустили 4,03 миллиона декалитров этой продукции, что на 16,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем производства алкоголя в стране за январь — август снизился на 7,2 процента, до 684,11 миллиона декалитров. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи показатель составил 90,71 миллиона декалитров, что на 13,1 процента ниже прошлогоднего уровня.

Напитков крепостью выше 9 градусов произвели 59,83 миллиона декалитров. Это на 10,9 процента меньше, чем годом ранее.

Сегмент слабоалкогольной продукции просел сильнее всего. Выпуск таких напитков снизился на 53,8 процента и составил 495,6 тысячи декалитров.

Производство ликеро-водочных изделий почти не изменилось. Оно выросло на 0,1 процента, до 11,41 миллиона декалитров. Выпуск прочих спиртных напитков, напротив, уменьшился на 18 процентов, до 4,74 миллиона декалитров.

Отрицательная динамика зафиксирована и в винодельческом сегменте. Виноградных вин за восемь месяцев выпустили 20,35 миллиона декалитров, что на 14,8 процента меньше результата прошлого года. Производство игристых вин сократилось на 14,6 процента, до 8,88 миллиона декалитров.

Выпуск ликерных вин снизился на 42,6 процента и составил 482,8 тысячи декалитров. Плодовой алкогольной продукции произвели 621,4 тысячи декалитров, что на 37,7 процента меньше, чем годом ранее.

Пивная продукция крепостью от 0,5 до 8,6 процента также показала снижение. Ее выпуск уменьшился на 6,2 процента, до 507,57 миллиона декалитров. Производство пивных напитков сократилось на 7,9 процента, до 75,9 миллиона декалитров.

При этом выпуск сидра, пуаре и медовухи в целом вырос на 1 процент и составил 9,9 миллиона декалитров. Сидра произвели 7 миллионов декалитров, что на 0,8 процента больше прошлогоднего уровня, а медовухи — 2,74 миллиона декалитров, рост составил 2,4 процента.

Пуаре стало меньше на 15,5 процента — 130,9 тысячи декалитров. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилось на 44 процента, тогда как выпуск аналогичной продукции с содержанием спирта вырос на 38,7 процента.

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