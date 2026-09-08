Соду гасят уксусом прямо над тестом: почему старая привычка может работать совсем не так, как кажется
ПроКазань
Ложка соды, несколько капель уксуса — и над миской моментально появляется пышная пена. Многие привыкли считать: чем активнее идет реакция, тем воздушнее получится выпечка. На деле часть нужного для подъема газа в этот момент может просто уйти в воздух.
Сода помогает тесту подниматься, когда вступает в реакцию с кислотой непосредственно в смеси. Поэтому отдельно гасить ее в ложке над миской обычно нет необходимости. Гораздо логичнее распределить соду в сухих ингредиентах, а кислоту добавить вместе с жидкими.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю тесто на кефире или сметане, соду отдельно уксусом не заливаю. Смешиваю ее с мукой, а затем соединяю сухую часть с кисломолочной основой. После замешивания стараюсь не держать тесто долго на столе».
Что понадобится
Для простого пирога на кефире:
пшеничная мука — 250 г;
кефир — 250 мл;
яйца — 2 шт.;
сахар — 120 г;
сливочное масло — 70 г;
пищевая сода — 0,5 ч. л.;
соль — щепотка;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
яблоки — 2 шт. по желанию.
Как приготовить тесто без отдельного гашения соды
Подготовьте продукты. Кефир не должен быть ледяным. Масло растопите и немного остудите.
Смешайте сухие ингредиенты. Соедините муку, соду и соль. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы сода равномерно распределилась.
Подготовьте жидкую часть. Яйца смешайте с сахаром, добавьте кефир и растопленное масло.
Соедините смеси. Всыпьте сухие ингредиенты в жидкие и быстро перемешайте до исчезновения сухой муки. Долго вымешивать массу не нужно.
Добавьте начинку. Если используете яблоки, нарежьте их небольшими кусочками и вмешайте в тесто.
Переложите в форму. Для такого количества теста подойдет форма диаметром около 20–22 см.
Сразу выпекайте. Поставьте пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Что происходит с содой и уксусом
При соединении пищевой соды с кислотой начинается химическая реакция с выделением углекислого газа. Именно пузырьки газа помогают разрыхлять тесто.
Если смешать соду и уксус отдельно в ложке, бурное шипение начинается еще до того, как смесь попала в тесто. Значительная часть углекислого газа успевает выделиться прямо над миской. Эффект от соды при этом не обязательно исчезнет полностью, но такой способ использует ее возможности менее рационально.
В тесте на кефире, простокваше или сметане уже есть кислая среда. Поэтому дополнительный уксус зачастую вообще не требуется.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После соединения соды с кислой основой духовка у меня уже разогрета, а форма подготовлена. Замешивать такое тесто заранее и оставлять его надолго ждать выпечки не стоит».
Если в рецепте нет кислых ингредиентов, лучше не пытаться определять количество уксуса на глаз. Проще использовать проверенный рецепт с рассчитанным соотношением соды и кислоты либо взять разрыхлитель, где необходимые компоненты уже подобраны производителем.
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