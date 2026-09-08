Bluetooth и Wi-Fi помогают хакерам похищать данные смартфонов без сети

Вредоносные программы могут передавать украденные данные со смартфона без интернета через Bluetooth и Wi-Fi на другие зараженные устройства, которые выходят в сеть. Об этом сообщил портал «Самара онлайн 24» со ссылкой на руководителя группы анализа вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Станислава Пыжова. По его словам, злоумышленники получают доступ к логинам, паролям, сообщениям и контактам.

Без доступа к Сети смартфон может собирать данные через камеру, микрофон и датчики, сохраняя их до подходящего момента. Затем данные передаются на другие зараженные устройства, имеющие выход в интернет. По словам Пыжова, аналогичный принцип уже применяется легально в сервисах Find My Device от Google и Find My от Apple: смартфоны-приемники отправляют информацию на серверы компаний через Bluetooth, что позволяет отслеживать устройства даже в выключенном состоянии.

В августе исследователи ThreatFabric описали Android-троян Manic, который шифрует логины, пароли, SMS, push-уведомления и контакты. Если он не может связаться с управляющим сервером, то ищет поблизости другие зараженные смартфоны и передает данные через Wi-Fi Direct или Bluetooth. Цепочка может включать до четырех промежуточных устройств.

Для защиты Пыжов рекомендует устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять их разрешения и осторожно относиться к запросам доступа к SMS, уведомлениям и специальным возможностям. Эти права могут позволить злоумышленникам управлять устройством и перехватывать пароли и коды подтверждения.