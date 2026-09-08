Новости Казани

Остановочный ремонт на «Казаньоргсинтезе» сделает факелы ярче

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 9 сентября «Казаньоргсинтез» начнет плановый остановочный ремонт установок пиролиза и производства полиэтилена. В эти дни казанцы могут увидеть более яркое пламя над заводом. О предстоящих операциях сообщили в пресс-службе предприятия.

Причина изменения горения факелов — освобождение оборудования от газовых смесей, которыми заполнены системы. Чтобы безопасно их обезвредить, газы направляют в факельную установку. Интенсивная работа факелов вероятна в начале остановки, а также при запуске производств после ремонта.

Анатолий Строев, главный инженер «Казаньоргсинтеза», пояснил: столб пламени в такие моменты может выглядеть вызывающе, но это нормальный технологический этап, а не свидетельство аварии. Он подчеркнул, что происходящее — видимая часть остановки оборудования.

Ремонтные работы продлятся до конца месяца. За это время специалисты проведут техобслуживание агрегатов и обновят отдельные системы. Параллельно завод усиливает экологический мониторинг: стационарная и мобильная лаборатории будут следить за чистотой воздуха на границе санитарной зоны и вблизи промплощадки.

Александр Жалюк, отвечающий за экологию на предприятии, сообщил, что результаты замеров станут открытыми — их разместят в разделе «Экомониторинг» на сайте и в соцсетях «Казаньоргсинтеза». По его словам, усиленный контроль сохранится на всех ключевых этапах ремонта и возобновления работы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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