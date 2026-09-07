«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии
Хореограф и продюсер Илья Авербух призвал объективно оценивать выступление российских фигуристов на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. По его словам, результат оказался хорошим, но значение соревнований не стоит преувеличивать, сообщает ТАСС.
Авербух отметил, что российские спортсмены успешно начали международный сезон и показали достойные прокаты. При этом он подчеркнул, что Kinoshita Group Cup не относится к турнирам высшего уровня.
По словам специалиста, это соревнование категории В, а не этап Гран-при. Поэтому, считает Авербух, у любого турнира должна быть своя спортивная цена.
Хореограф добавил, что выступление россиян в Японии можно считать хорошим началом. Однако делать далеко идущие выводы о готовности фигуристов к главным стартам сезона пока рано.
По мнению Авербуха, реальный прогресс спортсменов можно будет оценивать после участия в соревнованиях более высокого уровня. Именно такие турниры дадут более точное представление о форме и конкурентоспособности фигуристов.
На Kinoshita Group Cup российские спортсмены завоевали восемь медалей из 12 возможных. Этот результат вызвал широкий отклик у болельщиков и специалистов.
Соревнования в Токио стали одним из первых международных стартов для российских фигуристов после допуска к турнирам в нейтральном статусе.
Таким образом, Авербух назвал выступление россиян успешным, но призвал воспринимать его как обнадеживающий старт, а не как окончательную оценку уровня команды.
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