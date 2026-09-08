Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Российские ученые нашли возможную замену импортному сырью для производства лечебных мазей и кремов. Речь идет о нефти одного из месторождений Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на исследователей Пермской фармацевтической академии, ПНИПУ и Научно-аналитического центра имени Шпильмана.

Для работы специалисты выбрали высоковязкую нефть, которую относят к сырью с лечебными свойствами. Такие нефтепродукты могут использоваться в составе наружных средств, поскольку синтетический аналог с похожим действием создать сложно и дорого.

Исследователи подготовили три образца: после минимальной очистки, после глубокой переработки и остаток после перегонки. Их проверили в экспериментах на лабораторных мышах.

Испытания показали, что все три варианта относятся к пятому классу опасности, то есть признаны нетоксичными в рамках проведенной проверки. Наиболее выраженный эффект показал образец с максимальной степенью очистки.

В первый час после применения его обезболивающее действие почти вдвое превысило эффект диклофенака. Противовоспалительный результат при этом оказался сопоставимым с эталонным препаратом.

Другой образец показал заметный ранозаживляющий потенциал. По данным исследователей, он ускорял образование нового эпителия в 1,9 раза и сокращал объем рубцовой ткани в 3,9 раза.

Такие свойства могут быть полезны при разработке средств для обработки ожогов, послеоперационных швов и язв. Однако речь пока идет о доклиническом этапе, а не о готовом лекарстве.

Сейчас ученые планируют перейти к созданию лекарственной формы. Следующим шагом должны стать клинические испытания, которые позволят оценить безопасность и эффективность средства для людей.

Если дальнейшие проверки подтвердят результаты, российское сырье сможет использоваться при производстве наружных препаратов. Это может снизить зависимость от импортных компонентов и повысить доступность таких средств для пациентов.

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