На Земле началась первая магнитная буря сентября
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Первая магнитная буря сентября началась на Земле примерно в 11 часов по московскому времени. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Событие пока относится к слабым — первой категории по пятибалльной шкале.
Её появление прогнозировали днём ранее: к планете ожидался приход плазменного облака, выброшенного Солнцем три дня назад. По прогнозам учёных, стабилизация геомагнитной обстановки вероятна не раньше чем через двое суток. В этот период не исключены бури второго и третьего уровней. Из-за геомагнитной активности граница полярных сияний опустилась в сторону средних широт.
Как ранее писал сайт KP.RU, на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М, которая длилась около получаса.
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