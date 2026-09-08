Заправка для борща на зиму: осенью трачу один вечер, зато зимой готовлю суп гораздо быстрее
ПроКазань
Больше всего времени при приготовлении борща уходит не на бульон, а на овощи: свеклу нужно очистить и нарезать, морковь натереть, лук измельчить, а затем все это приготовить. Осенью часть этой работы можно сделать заранее и заморозить готовую овощную заправку порциями.
Такой вариант особенно удобен для домашней заготовки: не нужно рассчитывать кислотность консервов и стерилизовать банки для хранения при комнатной температуре. Зимой достаточно переложить порцию заправки из морозилки в кастрюлю.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Заправку раскладываю небольшими порциями — ровно на одну кастрюлю борща. Большой контейнер неудобен: ради нескольких ложек придется размораживать всю заготовку».
Что понадобится
Примерно на 5–6 порций заправки:
свекла — 1 кг;
морковь — 500 г;
репчатый лук — 500 г;
сладкий перец — 500 г;
помидоры — 1 кг;
растительное масло — 100 мл;
сахар — 1–2 ст. л.;
соль — 1 ст. л. без горки;
томатная паста — 2 ст. л.;
уксус 9% — 1 ст. л. по желанию.
Соль и сахар лучше окончательно регулировать уже при приготовлении борща: вкус будет зависеть и от бульона, и от остальных ингредиентов.
Как приготовить заправку для борща
Подготовьте овощи. Свеклу и морковь натрите на крупной терке. Лук и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками.
Измельчите помидоры. Натрите их без кожицы либо измельчите блендером. Должна получиться густая томатная масса.
Начните с лука. В большой кастрюле или глубоком сотейнике разогрейте масло. Готовьте лук 3–4 минуты до прозрачности.
Добавьте остальные овощи. Выложите морковь, свеклу и перец. Перемешайте и готовьте около 10 минут на среднем огне.
Введите томаты. Добавьте измельченные помидоры, томатную пасту, соль и сахар. После закипания уменьшите нагрев и тушите примерно 25–30 минут, периодически перемешивая. Овощи должны стать мягкими, а масса — заметно гуще.
Остудите. При желании в конце добавьте уксус, прогрейте еще 1–2 минуты и снимите с плиты. Полностью остудите заправку.
Разложите порциями. Переложите в небольшие контейнеры или пакеты для замораживания и уберите в морозильную камеру.
Как использовать зимой
Сначала сварите бульон и почти доведите картофель и капусту до готовности. После этого добавьте замороженную или предварительно размороженную овощную заправку. Дайте борщу снова закипеть и проварите несколько минут.
Точное количество удобнее определить по своему обычному рецепту. В среднем на кастрюлю объемом 3–4 литра можно начать примерно с 300–400 г заправки, а затем скорректировать насыщенность.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не раскладываю теплую заправку по пакетам. Сначала полностью охлаждаю ее, а затем делаю плоские порции — так они занимают меньше места и быстрее замерзают».
Почему заготовка действительно экономит время
Свекла, морковь, лук, перец и томаты уже нарезаны и прошли основную тепловую обработку. Зимой не приходится доставать терку и отдельно готовить овощную основу — остается сварить бульон с картофелем и капустой и добавить готовую смесь.
Для хранения при комнатной температуре подобную овощную заправку нельзя просто разлить по банкам и закрутить крышками: низкокислотные овощные смеси требуют специально проверенного режима домашнего консервирования. Поэтому этот рецепт рассчитан именно на замораживание.
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