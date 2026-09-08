Страховщики сравнили цену ремонта электрокаров, гибридов и авто с ДВС

Российские страховые компании сравнили автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибриды и электрокары по частоте «тотальных» ДТП, стоимости ремонта, рискам угона, возгораний и цене страхования. Об этом пишет AutoNews.

По словам вице-президента «Ренессанс Страхования» Сергея Демидова, гибриды и электромобили примерно в два раза чаще признаются погибшими после аварий, чем машины с традиционными двигателями. При этом средняя стоимость ремонта электрокаров и автомобилей с бензиновыми или дизельными моторами сопоставима, а у гибридов она примерно на 10 процентов ниже.

Заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев объяснил, что главным уязвимым местом электрокаров и гибридов остается батарея. Если она повреждена, автомобиль могут признать конструктивно погибшим, поскольку стоимость восстановления оказывается слишком высокой.

Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания признание «тотала» обычно связано с более серьезными повреждениями, которые не зависят от одной дорогостоящей детали. При этом по абсолютному числу таких случаев бензиновые и дизельные машины пока лидируют, поскольку их на рынке значительно больше.

Директор по продуктовой аналитике добровольного автострахования «Росгосстраха» Артем Мартьянов также отметил, что доля гибридов и электрокаров в портфелях страховщиков пока остается небольшой. Поэтому более высокая доля «тоталей» среди них основана на ограниченном количестве случаев.

В «Абсолют Страховании» указали, что признание электромобиля полностью погибшим иногда выгоднее для клиента, чем ремонт. Замена батареи может стоить более 60 процентов от цены автомобиля.

Представители страхового рынка подчеркивают, что премиальные модели традиционно обходятся дороже в восстановлении независимо от типа силовой установки. Ремонт высоковольтных батарей, электродвигателей и сложной электроники требует специального оборудования и квалифицированных специалистов.

В «РЕСО-Гарантии» при этом отметили, что электрокары и гибриды не всегда являются самыми дорогими для ремонта машинами. Наибольшие расходы часто приходятся на премиальные европейские автомобили, включая Mercedes-Benz, BMW, Land Rover и Rolls-Royce.

По угонам электромобили и гибриды пока уступают машинам с двигателем внутреннего сгорания. Страховщики объясняют это тем, что угонщиков чаще интересуют массовые модели и ликвидные запчасти.

В «Согласии» добавили, что премиальные автомобили остаются в зоне риска вне зависимости от типа двигателя. Для злоумышленников важнее стоимость машины и спрос на детали, чем сама силовая установка.

По возгораниям оценки различаются. В «Абсолют Страховании» сообщили, что у гибридов риск пожара выше, чем у электрокаров, хотя частота инцидентов и средний ущерб по этим категориям близки.

В «Согласии» пояснили, что причины пожаров зависят от конструкции автомобиля. У машин с бензиновыми двигателями они чаще связаны с утечками топлива или неисправностями проводки, а у электрокаров и гибридов — с повреждением высоковольтной батареи.

При расчете ОСАГО для электромобилей и гибридов учитывается максимальная 30-минутная мощность электродвигателя. По словам представителей страхового рынка, она обычно ниже коммерчески заявленной мощности, что влияет на итоговую цену полиса.

В «Ренессанс Страховании» сообщили, что каско для гибридов и электрокаров в среднем на 10–15 процентов дешевле, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако для редких и премиальных моделей стоимость полиса может увеличиваться из-за дорогого ремонта и сложности поставки запчастей.

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