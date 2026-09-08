Кулинария

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — получается ужин на всю семью

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Вчерашнюю гречку можно превратить в полноценный...

ПроКазань

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Вчерашняя гречка после разогрева редко становится интереснее, зато для запеканки подходит отлично. Холодная крупа уже рассыпчатая и достаточно плотная, поэтому ее удобно соединить с фаршем, небольшой заливкой и сыром.

Получается полноценный ужин без отдельного гарнира. Особенно удобно, что крупу повторно варить не приходится: основная подготовка занимает около 15 минут, остальное делает духовка.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Оставшуюся гречку перед запеканием разрыхляю вилкой. Если она простояла ночь в холодильнике плотным комком, так крупа гораздо равномернее смешивается с мясом и заливкой».

Что понадобится

Для формы примерно 20×25 см:

  • готовая гречка — 500 г;

  • мясной фарш — 450 г;

  • репчатый лук — 1 крупная головка;

  • яйца — 2 шт.;

  • сметана — 120 г;

  • твердый сыр — 100 г;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • паприка — 0,5 ч. л.

Подойдет говяжий, свиной, куриный или смешанный фарш.

Как приготовить гречку с фаршем в духовке

  1. Подготовьте фарш. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте фарш около 5 минут, разбивая крупные комочки лопаткой.

  2. Добавьте лук. Нарежьте его небольшими кубиками, соедините с мясом и готовьте еще 4–5 минут. Посолите, добавьте перец и паприку. Полностью доводить фарш до готовности на этом этапе не требуется.

  3. Разрыхлите гречку. Холодную крупу тщательно разделите вилкой. Если она кажется слишком влажной, дополнительную жидкость в запеканку добавлять не нужно.

  4. Сделайте заливку. Смешайте яйца со сметаной до однородности. Половину сыра натрите и добавьте к смеси.

  5. Соберите запеканку. Соедините гречку с фаршем и луком, переложите в слегка смазанную форму. Распределите сверху яично-сметанную смесь.

  6. Запекайте. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 8–10 минут.

  7. Дайте постоять. После духовки оставьте блюдо на 5–10 минут. За это время запеканка станет плотнее и будет легче делиться на порции.

Почему вчерашняя гречка здесь удобнее свежей

После охлаждения готовая крупа становится плотнее и содержит меньше свободной влаги на поверхности. Поэтому она хорошо сохраняет структуру при смешивании с мясом и не превращает запеканку в кашу.

Главное — не делать слишком жидкую заливку. Гречка уже приготовлена, поэтому большое количество молока, воды или бульона ей не требуется. Яиц и сметаны достаточно, чтобы связать ингредиенты и сохранить блюдо сочным.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр делю на две части: немного добавляю в заливку, а остальное оставляю для верха. Так внутри запеканка получается связанной, а сверху появляется румяный слой».

Для такого блюда стоит использовать гречку, которая после приготовления была своевременно убрана в холодильник и нормально хранилась. Перед отправкой в форму достаточно убедиться, что у крупы нет постороннего запаха или других признаков порчи.

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