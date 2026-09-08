Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — получается ужин на всю семью
ПроКазань
Вчерашняя гречка после разогрева редко становится интереснее, зато для запеканки подходит отлично. Холодная крупа уже рассыпчатая и достаточно плотная, поэтому ее удобно соединить с фаршем, небольшой заливкой и сыром.
Получается полноценный ужин без отдельного гарнира. Особенно удобно, что крупу повторно варить не приходится: основная подготовка занимает около 15 минут, остальное делает духовка.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Оставшуюся гречку перед запеканием разрыхляю вилкой. Если она простояла ночь в холодильнике плотным комком, так крупа гораздо равномернее смешивается с мясом и заливкой».
Что понадобится
Для формы примерно 20×25 см:
готовая гречка — 500 г;
мясной фарш — 450 г;
репчатый лук — 1 крупная головка;
яйца — 2 шт.;
сметана — 120 г;
твердый сыр — 100 г;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
паприка — 0,5 ч. л.
Подойдет говяжий, свиной, куриный или смешанный фарш.
Как приготовить гречку с фаршем в духовке
Подготовьте фарш. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте фарш около 5 минут, разбивая крупные комочки лопаткой.
Добавьте лук. Нарежьте его небольшими кубиками, соедините с мясом и готовьте еще 4–5 минут. Посолите, добавьте перец и паприку. Полностью доводить фарш до готовности на этом этапе не требуется.
Разрыхлите гречку. Холодную крупу тщательно разделите вилкой. Если она кажется слишком влажной, дополнительную жидкость в запеканку добавлять не нужно.
Сделайте заливку. Смешайте яйца со сметаной до однородности. Половину сыра натрите и добавьте к смеси.
Соберите запеканку. Соедините гречку с фаршем и луком, переложите в слегка смазанную форму. Распределите сверху яично-сметанную смесь.
Запекайте. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 8–10 минут.
Дайте постоять. После духовки оставьте блюдо на 5–10 минут. За это время запеканка станет плотнее и будет легче делиться на порции.
Почему вчерашняя гречка здесь удобнее свежей
После охлаждения готовая крупа становится плотнее и содержит меньше свободной влаги на поверхности. Поэтому она хорошо сохраняет структуру при смешивании с мясом и не превращает запеканку в кашу.
Главное — не делать слишком жидкую заливку. Гречка уже приготовлена, поэтому большое количество молока, воды или бульона ей не требуется. Яиц и сметаны достаточно, чтобы связать ингредиенты и сохранить блюдо сочным.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр делю на две части: немного добавляю в заливку, а остальное оставляю для верха. Так внутри запеканка получается связанной, а сверху появляется румяный слой».
Для такого блюда стоит использовать гречку, которая после приготовления была своевременно убрана в холодильник и нормально хранилась. Перед отправкой в форму достаточно убедиться, что у крупы нет постороннего запаха или других признаков порчи.
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