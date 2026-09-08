Блины прилипают даже к хорошей сковороде: ошибка часто оказывается совсем не в посуде
ПроКазань
Первый блин снимается с трудом, второй рвется при переворачивании, а третий приходится буквально отскребать лопаткой. В такой ситуации легко обвинить сковороду, хотя даже на хорошей поверхности блины могут прилипать из-за самого теста.
Одна из частых причин — слишком мало муки относительно жидкости. Жидкое тесто быстро растекается тонким слоем, но получается недостаточно прочным: блин не успевает сформировать устойчивую структуру и рвется при попытке его перевернуть.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если блин постоянно рвется при переворачивании, сначала смотрю на консистенцию теста. Оно должно свободно стекать с половника, но не выглядеть как вода. Иногда достаточно одной ложки муки, чтобы следующая партия снималась гораздо легче».
Что понадобится
Примерно на 12–14 тонких блинов:
молоко — 500 мл;
пшеничная мука — 200–220 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
соль — 0,5 ч. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
масло для первой смазки сковороды — немного.
Как приготовить блины, которые легко переворачиваются
Смешайте яйца. Добавьте сахар и соль, слегка взбейте венчиком. Сильная пена здесь не требуется.
Добавьте часть молока. Влейте примерно половину и перемешайте. Так вводить муку будет проще и комочков получится меньше.
Всыпьте муку. Добавляйте ее постепенно, работая венчиком. Масса на этом этапе получится достаточно густой.
Доведите до нужной консистенции. Влейте оставшееся молоко и 2 столовые ложки растительного масла. Тесто должно легко распределяться по сковороде, но слегка обволакивать половник.
Дайте тесту постоять. Оставьте его на 15–20 минут. За это время мука впитает влагу, а консистенция станет более однородной.
Хорошо прогрейте сковороду. Перед первым блином слегка смажьте ее маслом. Наливайте тесто только на горячую поверхность.
Не переворачивайте слишком рано. Дождитесь, когда поверхность перестанет быть жидкой, а края начнут слегка отходить. Переверните и готовьте вторую сторону еще около 20–40 секунд.
Почему важны пропорции теста
Мука отвечает не только за густоту. Во время приготовления содержащиеся в ней крахмал и белки участвуют в формировании структуры блина. Если жидкости слишком много, тонкому слою сложнее сохранить целостность при переворачивании.
Но добавлять муку большими порциями тоже не стоит. Слишком густое тесто дает тяжелые и толстые блины. Если после первого пробного блина масса явно жидковата, лучше вмешивать дополнительную муку по одной столовой ложке.
Есть и еще одна распространенная причина прилипания — недостаточно прогретая сковорода. Поэтому оценивать рецепт по самому первому блину стоит только после того, как поверхность хорошо нагрелась.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После замешивания обязательно оставляю тесто хотя бы на четверть часа. Если сразу начать жарить, а потом подсыпать муку после каждого неудачного блина, легко сделать массу слишком густой».
Если блины рвутся, сначала стоит проверить сразу три вещи: консистенцию теста, температуру сковороды и момент переворачивания. Хорошая посуда помогает, но сама по себе неправильные пропорции не исправит.
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