Эксперт счёл необходимым туристический сбор в России

Регионам не хватает средств на развитие туристической инфраструктуры, поэтому туристический налог может стать дополнительным источником доходов для бюджетов. Об этом президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал в эфире радиостанции Говорит Москва.

По словам Волкова, у государства и регионов сейчас нет достаточных средств на отдельные инфраструктурные проекты в туризме. В качестве примера он привел строительство яхтенного порта, для которого, по его словам, деньги у Минтранса не предусмотрены.

Эксперт отметил, что в стране действует льготное кредитование для гостиниц. Однако на развитие другой туристической инфраструктуры регионам часто не хватает ресурсов.

На этом фоне отраслевые объединения предложили изменить механизм туристического налога. Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров направили предложения в Минэкономразвития.

Сейчас налогоплательщиками являются организации и предприниматели, которые предоставляют услуги временного проживания. Отрасль предлагает сделать плательщиком туриста, а гостиницам оставить роль налоговых агентов.

В таком случае средство размещения будет рассчитывать налог, взимать его с гостя и перечислять деньги в бюджет. По мнению авторов инициативы, такая модель сделает платеж более понятным для туристов и снизит нагрузку на гостиничный бизнес.

Среди предложений также называется переход от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и введение инвестиционного вычета для гостиниц, которые проводят реконструкцию или капитальный ремонт.

Отраслевые объединения считают, что новый подход позволит муниципалитетам получать средства на развитие, а гостиницам — сохранять возможности для инвестиций в качество инфраструктуры.

Пока речь идет об инициативе, а не о принятом решении. Предложения должны пройти дальнейшее обсуждение с Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами.

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