В ILFIDI создают дизайн-проект от первой идеи до полной реализации «под ключ», помогая заказчикам получить готовый интерьер без бесконечных поисков подрядчиков и решения организационных вопросов.



Здесь создают не просто красивые визуализации, а детально проработанный проект с планировочными решениями, чертежами, ведомостью материалов и мебели, а также полным расчётом бюджета. Клиент заранее понимает, каким будет будущий интерьер и сколько будет стоить его реализация.



Преимущества ILFIDI:

— над каждым проектом с дизайнером работают архитектор, проектировщик и комплектатор интерьеров

— полный цикл работ от проекта до готового ремонта

— детальная смета и полный бюджет ещё до начала работ

— комплектация материалами, мебелью, техникой, светом и декором

— фотоотчёты, камеры 24/7 и контроль всех расходов через приложение

— авторский надзор дизайнера на протяжении всего проекта

— мастера с опытом работы более 10 лет

— гарантия по договору и поэтапная оплата по факту работ



Для новых клиентов действует бесплатная консультация по дизайну интерьера и ремонту, а по промокоду PROKAZAN можно получить профессиональную приёмку квартиры от застройщика с проверкой всех возможных дефектов и подготовкой документов для их устранения.