Подборка сервисов, которые помогают
быстро решать бытовые и повседневные задачи

26.06.2026, 11:25 · Дарина Говорухина

Повседневная жизнь состоит из мелочей, на которые постоянно не хватает времени: срочно нужен дубликат ключей, аренда автомобиля, ремонт техники или помощь по дому.
Проект «Полезные сервисы» собрал компании, которые помогают быстро закрывать такие задачи без лишних поисков и стресса. Здесь — сервисы, к которым обращаются тогда, когда важно, чтобы всё работало чётко и без задержек.
В ILFIDI создают дизайн-проект от первой идеи до полной реализации «под ключ», помогая заказчикам получить готовый интерьер без бесконечных поисков подрядчиков и решения организационных вопросов.

Здесь создают не просто красивые визуализации, а детально проработанный проект с планировочными решениями, чертежами, ведомостью материалов и мебели, а также полным расчётом бюджета. Клиент заранее понимает, каким будет будущий интерьер и сколько будет стоить его реализация.

Преимущества ILFIDI:
— над каждым проектом с дизайнером работают архитектор, проектировщик и комплектатор интерьеров
— полный цикл работ от проекта до готового ремонта
— детальная смета и полный бюджет ещё до начала работ
— комплектация материалами, мебелью, техникой, светом и декором
— фотоотчёты, камеры 24/7 и контроль всех расходов через приложение
— авторский надзор дизайнера на протяжении всего проекта
— мастера с опытом работы более 10 лет
— гарантия по договору и поэтапная оплата по факту работ

Для новых клиентов действует бесплатная консультация по дизайну интерьера и ремонту, а по промокоду PROKAZAN можно получить профессиональную приёмку квартиры от застройщика с проверкой всех возможных дефектов и подготовкой документов для их устранения.
ГорДезКом — лицензированная компания санитарного контроля, которая работает с домами и бизнесом системно и официально. Это не разовая обработка, а комплексное решение задач: от уничтожения насекомых и грызунов до сопровождения при проверках надзорных органов. Компания берет на себя ответственность за результат и документацию, позволяя клиентам работать и жить спокойно.

Преимущества ГорДезКом:
— комплексное обслуживание для бизнеса с полным соответствием СанПиН
— эффективная и безопасная обработка для дома с гарантией результата
— предварительная консультация без навязывания лишних услуг
— партнёрский подход и напоминания о проверках
— электронный документооборот и экономия времени
— личный контроль собственника компании за каждым объектом

Акции:
— скидка 10% для пенсионеров
— до 15% скидки по акции «Дружные соседи» при совместной обработке
«Казметрология» осуществляет поверку, установку, замену счетчиков воды, также поверку теплосчетчиков. Все проходит у вас дома — не снимая счетчик воды с водопроводной трубы и не нарушая пломбу на счетчике.

— Заявка принимается в любой день недели
— Поверку произведут на следующий день в согласованное время
— Стоимость поверки в разы ниже, чем замена счетчика
— Предоставляем все необходимые документы для Управляющих компаний

Акция:
— скидка 10% для пенсионеров
«Покров Казани» более 16 лет помогает семьям в решении ритуальных и мемориальных задач, обеспечивая поддержку на каждом этапе.

Компания берёт на себя весь процесс — от оформления необходимых документов до организации церемонии. Также здесь занимаются изготовлением памятников из гранита и мрамора, производством оград и бюстов, помогая сохранить память о близких достойно и с уважением.

Преимущества «Покров Казани»:
— более 16 лет опыта в сфере ритуальных услуг
— полное сопровождение и организация церемонии
— изготовление памятников из гранита и мрамора
— производство оград и бюстов
— круглосуточная поддержка и связь с клиентами

«Покров Казани» — сервис, который помогает решить важные организационные вопросы профессионально, бережно и с вниманием к каждой детали.
«Алтын Барс» — автоломбард, в котором можно получить деньги под залог ПТС без передачи автомобиля. Оформление занимает около часа, средства выдаются в день обращения, а требования к заемщику остаются мягче, чем в банках.

Что отличает компанию на рынке:
  • Автомобиль остаётся у владельца: клиент продолжает пользоваться машиной и зарабатывать, пока заем решает его финансовые задачи.
  • Быстрое одобрение и минимум формальностей — без длинных анкет и многоэтапных проверок.
  • Узкая специализация на займах под авто позволяет предлагать более гибкие условия по сравнению с универсальными ломбардами и МФО.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ