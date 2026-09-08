О том, что окно в доме пропускает холод, обычно вспоминают в тот вечер, когда за ним уже минус десять. Примерно тогда же обнаруживается, что одна батарея почти не греет, входная дверь продувается, а старый обогреватель расходует электричество так, будто пытается согреть весь подъезд.

Осенью эти проблемы еще кажутся мелкими. Щель в оконной раме почти не чувствуется, ремонт можно отложить, а состояние отопления проверить когда-нибудь потом. С наступлением морозов каждая такая мелочь начинает влиять на температуру в комнатах, размер счетов и обычный домашний комфорт.

Поэтому до зимы стоит проверить места, через которые уходит тепло, разобраться с отоплением, закончить необходимые работы и подготовить комнаты к коротким дням и холодным вечерам.

Редакция ProKazan вместе с «Максидомом» подготовила практический гайд по подготовке дома к зиме. Рассказываем, что нужно утеплить и отремонтировать осенью, как выбрать отопительные приборы, на чем можно сэкономить и какие детали помогут сделать дом теплее и уютнее.

Лист бумаги покажет, где окно пропускает холод

Холодный воздух может проходить всего через один небольшой участок оконной рамы. Поэтому проверка ладонью часто ничего не дает: возле одной петли всё плотно, а в углу створки уже появилась щель.

Найти такое место поможет обычный лист бумаги. Его нужно зажать между рамой и створкой, закрыть окно и попытаться вытянуть. Если лист держится плотно, прижим работает нормально. Если выходит почти без сопротивления, этот участок стоит осмотреть внимательнее. Таким способом нужно пройти по всему периметру окна, а затем проверить балконную и входную двери.

Слабый прижим не всегда означает, что уплотнитель пора сразу менять. Сначала стоит посмотреть, не сместился ли он, не появились ли на поверхности трещины и не стал ли материал жестким. Изношенная резина хуже возвращает форму после сжатия, поэтому между рамой и створкой постепенно образуется зазор.

Для замены подойдет самоклеящийся уплотнитель SILA E из «Максидома». Шестиметровую ленту можно использовать для окон и дверей, а клеящий слой фиксируется на дереве, металле и пластике. Перед монтажом поверхность нужно очистить и высушить, затем снять защитную пленку и прижать уплотнитель по периметру. Дополнительный клей и специальные инструменты для установки не потребуются.

Темное пятно на чердаке важнее толщины утеплителя

Холодная стена или пол часто вызывают желание сразу добавить еще один слой утеплителя. Но сначала стоит разобраться, почему поверхность промерзает. Причиной может оказаться щель, протечка крыши, сырость в перекрытии или трещина, через которую внутрь попадает влага.

Лучшее время для осмотра наступает после сильного дождя. На чердаке нужно проверить стыки кровли, пространство возле труб и углы, где свежая протечка оставит темное пятно. На стенах и потолке стоит поискать влажные участки, вздувшуюся отделку и следы плесени. Если закрыть такое место утеплителем, вода никуда не исчезнет, а обнаружить повреждение в следующий раз будет сложнее.

За небольшими трещинами удобно наблюдать с помощью телефона. Сделайте снимок, приложив рядом линейку, и повторите фотографию через несколько недель с того же расстояния. Так будет видно, остается трещина прежней или постепенно увеличивается. Растущее повреждение и повторяющуюся сырость лучше показать специалисту до начала утепления.

Когда причина протечки устранена, а поверхность полностью просохла, можно переходить к заполнению участков, через которые уходит тепло. Базальтовая вата в виде обрези из «Максидома» подходит для стен, перекрытий, чердаков, небольших проемов, ниш и щелей. Материал состоит из базальтового волокна и помогает уменьшить теплопотери. Во время хранения и монтажа его важно беречь от дождя и намокания, иначе вся предварительная проверка потеряет смысл.

Холодный верх радиатора и холодные секции говорят о разных проблемах

Если одна комната прогревается хуже остальных, сразу увеличивать температуру котла или включать обогреватель не стоит. Сначала нужно проверить сам радиатор. Иногда тепло до него доходит, но распределяется неравномерно.

После запуска отопления стоит дать системе поработать, а затем осторожно проверить радиатор в нескольких местах. Холодная верхняя часть может указывать на скопившийся воздух. Если не прогреваются отдельные секции, причина бывает связана с засором или нарушенной циркуляцией. Точный вывод по одному прикосновению сделать нельзя, но такая проверка поможет понятнее описать проблему мастеру или специалисту управляющей компании.

До начала сезона также стоит осмотреть трубы и соединения. Следы ржавчины, влажные участки и старые подтеки лучше не оставлять до первых морозов. Проверку котла, особенно газового, безопаснее доверить специалисту. Осенью вызвать его обычно проще, чем в день, когда отопление внезапно перестало работать у половины поселка.

Следить за тем, как дом реагирует на похолодание, поможет оконный термометр «Солнечный зонтик» из «Максидома». Он крепится снаружи стекла при помощи липучек и показывает температуру от минус 50 до плюс 50 градусов. Если при небольшом морозе одна комната уже заметно остывает, а соседняя остается теплой, стоит искать причину в радиаторе, окне или другой точке потери тепла, а не списывать всё на погоду.

Покупка обогревателя начинается с розетки

Мощный конвектор не решит проблему с холодом быстрее, если он выбран без учета комнаты. В небольшом помещении воздух быстро станет душным, а в просторной комнате с высокими потолками слабый прибор будет работать почти без остановки и всё равно не даст нужного тепла.

Указанную производителем площадь обогрева лучше воспринимать как ориентир. На результат влияют высота потолков, количество окон, холодные наружные стены и качество утепления. Для комнаты над гаражом или углового помещения может потребоваться больше мощности, чем для спальни той же площади в центре дома.

Терморегулятор помогает поддерживать выбранную температуру без постоянной работы на максимальном режиме. Когда в комнате становится достаточно тепло, прибор снижает нагрев, а после похолодания снова включается. В результате не приходится несколько раз за вечер подходить к конвектору и вручную менять настройки.

До покупки стоит решить, к какой розетке будет подключен прибор. Если вилка держится неплотно, пластик пожелтел, розетка нагревается или внутри слышно потрескивание, сначала нужен электрик. Мощный конвектор также не следует подключать к старому удлинителю или тройнику, на котором уже работают чайник, телевизор и другая техника.

Для помещений площадью до 20 квадратных метров в «Максидоме» представлен электрический конвектор Ballu Enzo мощностью 1500 Вт. У него предусмотрены два режима, регулировка температуры и отключение при перегреве или опрокидывании. Прибор можно поставить на ножки с колесами либо закрепить на стене, если свободного места на полу мало.

Тепло можно потерять даже за плотными шторами

Зимой уже после четырех часов дня в комнате становится темнее, а холод от стекла чувствуется даже при горячих батареях. Ковер делает плитку или ламинат приятнее, а настольная лампа и теплый оттенок света помогают создать более спокойную обстановку.

С плотными шторами есть важный нюанс. На ночь ими стоит закрывать окно, чтобы уменьшить ощущение холода. Днем ткань лучше раздвигать, особенно в солнечную погоду.

При этом длинная штора не должна закрывать радиатор. Иначе часть нагретого воздуха останется между тканью и окном. Поэтому перед покупкой стоит измерить расстояние от карниза до пола и учесть расположение батареи.

В «Максидоме» представлена серая портьерная штора GARDEN из ткани димаут. Полотно шириной 200 и высотой 280 сантиметров приглушает дневной свет, но не затемняет комнату полностью. Если под окном находится выступающий радиатор, ткань можно развести по сторонам или подобрать более короткую модель.

Подготовку дома к зиме удобнее разделить на несколько спокойных выходных. Сначала проверить окна, крышу и отопление, затем составить список материалов и только после этого отправляться за покупками. Так в корзине окажется то, что действительно решает найденные проблемы, а не случайный набор товаров на случай холодов.

Уплотнители, материалы для утепления, обогреватели, освещение и текстиль можно подобрать в «Максидоме». Перед поездкой загляните на сайт, сравните характеристики и проверьте наличие нужных товаров. Если с выбором возникнут сложности, специалисты магазина помогут найти подходящий вариант.

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