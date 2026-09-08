Макароны после варки промывают водой по привычке: когда этого действительно лучше не делать
ПроКазань
Откинуть макароны на дуршлаг и сразу открыть кран — привычка, которая сохранилась на многих кухнях. Но если пасту собираются подавать горячей с соусом, промывание чаще всего оказывается лишним.
После варки на поверхности макарон остается тонкий слой крахмала. Именно он помогает соусу лучше распределяться и удерживаться на пасте. Холодная вода смывает часть этого крахмала и одновременно быстро охлаждает продукт.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Макароны для горячего ужина после дуршлага водой не промываю. Сразу перекладываю их в соус и перемешиваю. Если соус густоват, добавляю несколько ложек воды из кастрюли, в которой варилась паста».
Что понадобится
На 3–4 порции:
макароны — 350 г;
вода — 3–3,5 л;
соль — 1 ст. л. без горки;
сливочное масло — 20–30 г или готовый соус;
вода после варки макарон — 50–100 мл при необходимости.
Как приготовить макароны без промывания
Вскипятите воду. Для 350 г сухих макарон возьмите просторную кастрюлю и примерно 3–3,5 л воды.
Добавьте соль. После закипания посолите воду и опустите макароны. Сразу перемешайте, чтобы изделия не пристали ко дну.
Варите до готовности. Ориентируйтесь на время, указанное производителем. Периодически перемешивайте, особенно в первые минуты.
Оставьте немного воды. Перед сливом зачерпните около половины стакана жидкости из кастрюли. Она пригодится для соуса.
Откиньте макароны. Переложите их в дуршлаг и дайте воде стечь несколько секунд. Промывать холодной водой не нужно.
Сразу соедините с добавками. Верните макароны в теплую кастрюлю и добавьте сливочное масло либо переложите непосредственно в сковороду с соусом.
Отрегулируйте консистенцию. Если соус слишком густой, влейте немного оставленной крахмалистой воды и перемешайте.
Почему вода из-под крана здесь мешает
Крахмал, оставшийся на поверхности макарон после варки, работает своеобразным связующим звеном между пастой и соусом. Особенно заметна разница с томатными, сырными и сливочными соусами: они лучше обволакивают непромытые изделия.
Промывание также снижает температуру макарон. Если после этого их приходится долго разогревать вместе с соусом, легко получить слишком мягкую пасту.
Чтобы непромытые макароны не превратились в слипшийся ком, не нужно надолго оставлять их пустыми в дуршлаге. Сразу после слива воды следует добавить соус или хотя бы немного масла.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая неудобная схема — сварить макароны, слить воду и оставить их минут на десять ждать остальных продуктов. Соус стараюсь приготовить заранее, чтобы соединить все практически сразу».
Когда промывание все-таки пригодится
Полностью отказываться от этого приема не нужно. Макароны можно промыть, если необходимо быстро остановить их приготовление и охладить для холодного салата. В некоторых блюдах также специально требуется убрать часть поверхностного крахмала.
Но для обычных горячих макарон с соусом действует другое правило: слить воду, не промывать и сразу подавать или соединять с остальными ингредиентами. Именно поэтому старая кухонная привычка сегодня нужна далеко не каждому блюду.
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