Макароны после варки промывают водой по привычке: когда этого действительно лучше не делать

Откинуть макароны на дуршлаг и сразу открыть кран — привычка, которая сохранилась на многих кухнях. Но если пасту собираются подавать горячей с соусом, промывание чаще всего оказывается лишним.

После варки на поверхности макарон остается тонкий слой крахмала. Именно он помогает соусу лучше распределяться и удерживаться на пасте. Холодная вода смывает часть этого крахмала и одновременно быстро охлаждает продукт.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Макароны для горячего ужина после дуршлага водой не промываю. Сразу перекладываю их в соус и перемешиваю. Если соус густоват, добавляю несколько ложек воды из кастрюли, в которой варилась паста».

Что понадобится

На 3–4 порции:

макароны — 350 г;

вода — 3–3,5 л;

соль — 1 ст. л. без горки;

сливочное масло — 20–30 г или готовый соус;

вода после варки макарон — 50–100 мл при необходимости.

Как приготовить макароны без промывания

Вскипятите воду. Для 350 г сухих макарон возьмите просторную кастрюлю и примерно 3–3,5 л воды. Добавьте соль. После закипания посолите воду и опустите макароны. Сразу перемешайте, чтобы изделия не пристали ко дну. Варите до готовности. Ориентируйтесь на время, указанное производителем. Периодически перемешивайте, особенно в первые минуты. Оставьте немного воды. Перед сливом зачерпните около половины стакана жидкости из кастрюли. Она пригодится для соуса. Откиньте макароны. Переложите их в дуршлаг и дайте воде стечь несколько секунд. Промывать холодной водой не нужно. Сразу соедините с добавками. Верните макароны в теплую кастрюлю и добавьте сливочное масло либо переложите непосредственно в сковороду с соусом. Отрегулируйте консистенцию. Если соус слишком густой, влейте немного оставленной крахмалистой воды и перемешайте.

Почему вода из-под крана здесь мешает

Крахмал, оставшийся на поверхности макарон после варки, работает своеобразным связующим звеном между пастой и соусом. Особенно заметна разница с томатными, сырными и сливочными соусами: они лучше обволакивают непромытые изделия.

Промывание также снижает температуру макарон. Если после этого их приходится долго разогревать вместе с соусом, легко получить слишком мягкую пасту.

Чтобы непромытые макароны не превратились в слипшийся ком, не нужно надолго оставлять их пустыми в дуршлаге. Сразу после слива воды следует добавить соус или хотя бы немного масла.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая неудобная схема — сварить макароны, слить воду и оставить их минут на десять ждать остальных продуктов. Соус стараюсь приготовить заранее, чтобы соединить все практически сразу».

Когда промывание все-таки пригодится

Полностью отказываться от этого приема не нужно. Макароны можно промыть, если необходимо быстро остановить их приготовление и охладить для холодного салата. В некоторых блюдах также специально требуется убрать часть поверхностного крахмала.

Но для обычных горячих макарон с соусом действует другое правило: слить воду, не промывать и сразу подавать или соединять с остальными ингредиентами. Именно поэтому старая кухонная привычка сегодня нужна далеко не каждому блюду.

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