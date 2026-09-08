Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

В Культурном центре «Московский» в Казани сегодня был организован пресс-тур для представителей республиканских СМИ. Журналистам продемонстрировали работу УИК №165 – готовность избирательного участка к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы России, работу системы видеонаблюдения. В мероприятии приняли участие руководитель татарстанской ЦИК Андрей Кондратьев и директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов.

«На избирательных участках Татарстана завершился монтаж видеокамер. Средствами видеоконтроля обеспечены все избирательные комиссии республики. Кроме того, на выборах депутатов Государственной Думы будут работать общественные наблюдатели – всего 14 тысяч человек, а также представители средств массовой информации. Таким образом мы обеспечиваем три фактора открытости и легитимности голосования: наблюдатели, видеонаблюдение, журналисты на избирательных участках», - отметил Андрей Кондратьев.

По словам Председателя ЦИК Татарстана система видеоконтроля охватывает важнейшие участки помещения для голосования – места выдачи бюллетеней, урны для голосования, рабочие места членов участковой избирательной комиссии. Павел Гонцов рассказал журналистам о технических вопросах процесса организации видеонаблюдения на выборах.

«Оборудование устанавливается с учетом особенностей каждого избирательного участка. При этом принципиальное требование – соблюдение тайны голосования: кабины для заполнения бюллетеней не должны попадать в поле зрения камер. Отдельное внимание мы уделяем надежности самой системы. На камерах предусмотрены съемные накопители, а также резервное питание, поэтому даже при возникновении нештатной ситуации запись не должна прерываться. Кроме того, в Татарстане используется специальное программное решение, позволяющее автоматически запускать запись с момента открытия избирательного участка без участия человека. Это снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает непрерывность фиксации избирательных действий», - сообщил Павел Гонцов.

Напомним, в Татарстане средствами видеонаблюдения обеспечены 65 территориальных и 935 участковых избирательных комиссий, на остальных участках будут применяться средства видеофиксации.

Выборы депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана, довыборы депутатов представительных органов МСУ состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 и до 20:00.