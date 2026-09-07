Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

К началу сентября доллар приблизился к отметке 88 рублей после заметного роста с июньских уровней. Одной из главных причин ослабления рубля стал дефицит валюты на рынке, сообщает Forbes в обзоре с оценками аналитиков.

Эксперты связывают ситуацию с перекосом между спросом и предложением валюты. Спрос вырос из-за операций Минфина, закупок импортного топлива и расходов на зарубежные комплектующие для ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Одновременно приток валютной выручки сократился. На это повлияли сложности с экспортом нефти и зерна, в том числе логистические проблемы в Черном море.

Эксперт инвестбанка «Синара» Илья Соколов отметил, что в июле предложение валюты со стороны крупнейших экспортеров снизилось с 7,6 миллиарда до 2,2 миллиарда долларов. Это, по его оценке, стало одним из факторов дефицита на рынке.

Несмотря на летнее ослабление рубля, опрошенные Forbes аналитики не прогнозируют резкой девальвации. С сентября давление со стороны операций Минфина должно уменьшиться.

Минфин с 7 сентября по 6 октября планирует направить на покупку валюты и золота 55,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей, что значительно меньше августовских параметров.

Аналитики также рассчитывают, что высокие цены на нефть могут поддержать рубль ближе к октябрю. На осень большинство прогнозов укладывается в диапазон 80–88 рублей за доллар.

Аналитик «Финама» Александр Потавин отметил, что крупные покупки валюты сами по себе способствовали ослаблению рубля. После сокращения таких операций этот фактор должен стать менее заметным.

На фоне нестабильности западных валют юань усиливает позиции на российском рынке. По данным Московской биржи, китайская валюта занимает более половины объема валютных торгов. Также растет интерес населения к вкладам в юанях.

Таким образом, текущее ослабление рубля эксперты связывают не с одним фактором, а с сочетанием повышенного спроса на валюту, сокращения экспортной выручки и операций бюджетного правила.

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