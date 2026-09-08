Российский теннисист Хачанов прошел в 1/4 финала Открытого чемпионата США
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвертого круга он победил американца Лернера Тьена, сообщает US Open.
Встреча продолжалась почти четыре часа и завершилась в пяти сетах. Хачанов выиграл со счетом 7:5, 4:6, 6:7, 6:1, 6:4. На турнире Тьен был посеян под 14-м номером.
Следующим соперником россиянина станет бельгиец Александр Блокс. Он ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счетом 6:3, 4:6, 7:5, 7:5 и впервые вышел в четвертьфинал основной сетки US Open.
Хачанов занимает 50-е место в мировом рейтинге. После выхода в четвертьфинал он остается единственным российским теннисистом в мужской одиночной сетке турнира.
Лучшим результатом Хачанова на US Open остается полуфинал 2022 года. В последующие сезоны на этом турнире он не проходил дальше второго круга.
Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке и завершится 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 108 миллионов долларов.
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