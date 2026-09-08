Утекли эскизы складного смартфона Motorola с широким экраном

В Сеть попали эскизы будущего складного смартфона Motorola. На них показаны три варианта дизайна, самый примечательный из которых — аппарат с широким экраном. Сведения обнародовало издание «Наша Газета Крым».

Судя по рисункам, на задней панели устройства расположена горизонтальная полоса с камерами, смещенная ближе к верхнему краю. На ней будет как минимум две камеры и, возможно, вспышка или датчики. Камера на внутреннем экране находится в правом верхнем углу, а на внешнем — по центру вверху.

Из особенностей также отмечаются скошенные края, почти незаметная складка на экране и использование 3D-стекла. Корпус, по всей видимости, тонкий. Дата выхода и название устройства пока не раскрываются.