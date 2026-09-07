Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Куриные крылышки можно запечь с выраженной румяной корочкой и без большого количества масла. Но иногда при одинаковой температуре одна партия хорошо поджаривается, а другая остается бледной и словно слегка тушеной.

Многое зависит от поверхности мяса перед запеканием. Вымытые или размороженные крылышки важно тщательно обсушить бумажными полотенцами. Лишняя вода сначала должна испариться, и только после этого поверхность начинает интенсивнее подрумяниваться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед специями прохожусь бумажным полотенцем по каждому крылышку, особенно возле суставов и складок кожи. Если поверхность остается мокрой, получить хорошую корочку в духовке заметно сложнее».

Что понадобится

На 3–4 порции:

куриные крылышки — 1 кг;

растительное масло — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

черный перец — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л. без горки;

сушеные травы — 0,5 ч. л. по желанию.

Как приготовить крылышки в духовке

Подготовьте курицу. Если крылышки были заморожены, полностью разморозьте их и слейте всю появившуюся жидкость. Хорошо обсушите. Разложите крылышки на бумажных полотенцах и тщательно промокните со всех сторон. Кожа перед добавлением специй должна быть практически сухой. Добавьте приправы. Соедините соль, паприку, сушеный чеснок и перец. Перемешайте крылышки со специями и ложкой растительного масла. Подготовьте противень. Разложите крылышки в один слой, оставляя между ними небольшое пространство. Не укладывайте кусочки друг на друга. Начните запекание. Поставьте противень в заранее разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Переверните. Когда нижняя сторона начнет подрумяниваться, переверните крылышки и готовьте еще около 20 минут. Проверьте готовность. В самой мясистой части не должно оставаться сырого мяса; для точной проверки безопаснее ориентироваться на температуру внутри не ниже 74 градусов.

Почему влажная кожа мешает корочке

Пока на поверхности крылышек остается вода, энергия в духовке расходуется в том числе на ее нагрев и испарение. Влажная поверхность подрумянивается хуже, поэтому курица может успеть приготовиться внутри раньше, чем кожа приобретет нужный цвет.

По той же причине крылышкам требуется пространство на противне. Если уложить килограмм курицы слишком плотно, выделяющийся пар будет задерживаться между кусочками. В результате условия станут больше похожи на тушение.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Жидкие маринады перед духовкой использую умеренно. Если крылышки буквально плавают в соусе, сухая румяная поверхность появляется гораздо позже. Густой соус при желании проще нанести ближе к концу приготовления».

Готовые крылышки можно оставить на противне на 3–5 минут и затем подавать. Фритюр для выраженной корочки не обязателен: сухая поверхность, хорошо разогретая духовка и свободная раскладка работают значительно важнее лишнего масла.

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