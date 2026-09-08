В Татарстане шесть церквей и две мечети обретут статус памятников

Восемь культовых зданий Рыбно-Слободского района Татарстана пополнят Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Это шесть православных храмов и две мечети, сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране ОКН. Соответствующее решение принято по итогам историко-культурных экспертиз, ранее охранный статус уже получили 15 местных памятников.

Одним из новых памятников станет Соборная мечеть в селе Балыклы-Чукаево, построенная в 1897 году вместо обветшавшего деревянного здания. Деньги на строительство выделил Галиахмет-бай из Оренбургской губернии — историки полагают, что под этим именем мог скрываться купец Ахмед Хусаинов, известный меценат. При мечети тогда же открыли мектеб, а сам Хусаинов возвел в округе четыре мечети.

Также в реестр включат Первую Соборную мечеть начала XX века в селе Юлсубино — образец татарской культовой архитектуры в стиле рационального неоклассицизма с восьмигранным минаретом. Кроме того, статус получат две Владимирско-Богородицкие церкви — в селах Урахча и Шумбут. Урахчинский храм считается одним из старейших в районе, он связан с датами 1721, 1814 и 1901 годов, а шумбутский построен в 1787 году на средства графа Ивана Воронцова. Обе церкви в советское время закрывали и использовали как склады, позже вернули верующим. В Шумбуте реконструкцию завершили в 2016 году.

Оставшиеся четыре памятника — Покровская церковь в Гремячке, Вознесенская в Шумково, Михаило-Архангельская в Большой Кульге и Богоявленская в Анатыше. Все они также получат статус объектов культурного наследия регионального значения.