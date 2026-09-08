Студия «ГетДевелопмент» анонсировала FPS «Квантовый контроль» с релизом в 2029

Студия «ГетДевелопмент» представила игру «Квантовый контроль» — научно-фантастический шутер от первого лица. Разработка проекта ведётся на движке Unreal Engine 5, а выход на ПК запланирован на 2029 год.

Сюжет разворачивается в недалёком будущем: из-за аномалии фрагмент альтернативного постапокалиптического мира начинает подменять российское поселение. Игроку предстоит управлять бойцом специального подразделения, отправленным в зону аномалии.

Бесплатная демоверсия ожидается до конца текущего года. Об этом сообщает «Российская газета».