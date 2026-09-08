Салат из кабачков на зиму: простой рецепт, ради которого каждый год закрываю несколько банок
ПроКазань
В сезон кабачков часть урожая можно превратить не в икру, а в кисло-сладкую овощную заготовку. Для домашнего консервирования здесь особенно важно не подбирать количество уксуса «на глаз»: кабачок относится к низкокислотным овощам, поэтому для хранения при комнатной температуре безопаснее опираться на проверенные пропорции и способ обработки.
Один из таких вариантов — кабачки с луком в кисло-сладком маринаде. По сути получается готовая овощная закуска: зимой достаточно открыть банку и подать ее к картофелю или мясу.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этой заготовки выбираю небольшие плотные кабачки. У молодых плодов оставляю кожицу: после обработки кусочки лучше держат форму и не превращаются в мягкую массу».
Что понадобится
Пропорции основаны на проверенном рецепте маринованных кабачков National Center for Home Food Preservation.
кабачки — 16 стаканов нарезанных кружочков;
репчатый лук — 4 стакана тонко нарезанного;
соль для консервирования — 1/2 стакана;
белый уксус кислотностью 5% — 4 стакана;
сахар — 2 стакана;
семена горчицы — 4 ст. л.;
семена сельдерея — 2 ст. л.;
молотая куркума — 2 ч. л.
Из этого количества получается примерно 8–9 банок объемом около 0,5 л.
Как приготовить кабачки на зиму
Нарежьте овощи. Кабачки нарежьте тонкими кружочками, лук — тонкими полукольцами.
Выдержите с солью. Соедините кабачки и лук, залейте водой так, чтобы она покрывала овощи примерно на 2,5 см, добавьте соль. Оставьте на 2 часа, после чего тщательно слейте воду.
Приготовьте маринад. Соедините 5%-ный уксус, сахар, горчицу, сельдерей и куркуму. Доведите смесь до кипения.
Добавьте овощи. Переложите кабачки и лук в кипящий маринад и готовьте около 5 минут.
Разложите по банкам. Горячую смесь вместе с маринадом распределите по подготовленным банкам, оставляя сверху около 1,3 см свободного пространства. Удалите пузырьки воздуха и вытрите края банок.
Обработайте банки. Закройте крышками и обработайте в кипящей водяной бане. Для банок такого размера при высоте до 305 м над уровнем моря требуется 10 минут; от 305 до 1830 м — 15 минут; выше 1830 м — 20 минут.
Остудите. После обработки оставьте банки спокойно остывать, затем убедитесь, что крышки герметично закрылись.
Почему здесь нельзя уменьшать уксус
В обычном салате количество уксуса легко изменить по вкусу, но с заготовками для длительного хранения ситуация другая. Кабачки сами по себе имеют недостаточную кислотность для обычного консервирования в кипящей воде. Именно проверенное соотношение овощей и 5%-ного уксуса обеспечивает необходимое подкисление продукта.
Поэтому в таком рецепте не стоит самовольно увеличивать количество кабачков или уменьшать объем уксуса. Национальный центр домашнего консервирования отдельно рекомендует использовать для маринованных продуктов проверенные рецептуры с установленными пропорциями.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Со специями можно работать осторожно ради вкуса, но количество овощей и уксуса в заготовках для хранения я не меняю. Здесь важен уже не только вкус, но и правильная кислотность».
После открытия такую банку нужно хранить в холодильнике. Кабачки получаются кисло-сладкими, с пряным ароматом горчицы и куркумы, поэтому зимой их можно подавать как самостоятельную закуску без дополнительной заправки.
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