В России отсутствуют телефоны с поддержкой 5G в диапазоне n79

На российском рынке почти нет смартфонов, поддерживающих работу сетей пятого поколения в диапазоне 4,6–4,99 гигагерца, который относится к n79. Именно эти частоты были выделены операторам для развития 5G в России, сообщили эксперты Известиям.

31 августа Государственная комиссия по радиочастотам выделила операторам частоты в диапазоне n79 для строительства сетей пятого поколения. Также им разрешили использовать ранее задействованные частоты, которые применялись для других стандартов связи, включая LTE. Такой подход называется технологической нейтральностью.

По оценкам специалистов, от 3 до 10 процентов смартфонов в России поддерживают частоты 4,4–4,99 гигагерца, если учитывать iPhone с технической поддержкой 5G band 79. Однако производители могут ограничивать доступ к сетям пятого поколения, поэтому реальная доля устройств, работающих именно в диапазоне n79, оценивается примерно в 3 процента.

Если не учитывать iPhone, показатель становится ниже 1 процента. Представители отрасли отмечают, что владельцы таких устройств могут не увидеть значок 5G из-за региональных и программных ограничений производителя.

При этом смартфонов, которые способны работать с 5G на диапазонах, доступных операторам благодаря технологической нейтральности, значительно больше. Их доля оценивается примерно в 40 процентов от общего парка устройств, используемых россиянами.

Эксперты также предупреждают, что наличие технической совместимости не гарантирует пользователю доступ к сети пятого поколения. Особенно это касается iPhone, где работа 5G зависит от региональных настроек и программных профилей.

Использование 5G может увеличить расход заряда аккумулятора. Это особенно заметно при слабом покрытии и частом переключении смартфона между сетями LTE и 5G.

Диапазон n79 широко применяется в Японии и Гонконге, однако в России и в целом на мировом рынке он остается относительно редким. Из-за этого количество устройств с его поддержкой ограничено.

Среди производителей, которые добавляют поддержку n79 преимущественно во флагманские модели для китайского рынка, эксперты называют Honor, Huawei и Xiaomi. У OnePlus такая поддержка обычно есть только в версиях для Китая, тогда как в глобальных моделях она отсутствует.

31 августа Минцифры России утвердило условия запуска 5G в диапазоне 4,63–4,99 гигагерца. При этом большинство смартфонов на российском и мировом рынках пока не рассчитаны на работу с этими частотами.

Руководитель по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование» Николай Середин отметил, что долгожданный значок 5G появится не у всех пользователей. По его словам, особенно это касается владельцев iPhone из-за ограничений производителя.

В то же время операторы получили возможность предоставлять услуги 5G на уже используемых диапазонах, включая частоты LTE. Это может увеличить число совместимых устройств примерно до 40 процентов.

Специалисты считают, что скорость мобильного интернета в таком формате вырастет незначительно. Итоговый результат будет зависеть от доступного частотного ресурса и нагрузки на сеть.

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