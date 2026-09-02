Диакон Белохвостиков раскрыл, как идет правильная утилизация поврежденных икон
Диакон Евгений Белохвостиков рассказал, как следует поступать с поврежденными иконами. Поводом для его комментария стала находка на берегу реки Суры, где обнаружили сверток со святынями, сообщает Кулик.
После этого в интернете началось обсуждение причин, по которым человек мог оставить иконы в таком месте. Пользователи также спорили о том, допустимо ли так обращаться со святынями.
Белохвостиков предположил, что человек, оставивший сверток, скорее всего, не имел злого умысла. По его мнению, найденные иконы могли быть повреждены или прийти в негодность.
Для таких случаев существуют особые правила обращения со святынями. Один из вариантов — сжечь поврежденную икону, а оставшийся пепел закопать.
При этом место для захоронения пепла рекомендуется выбирать спокойное, вдали от дорог и тропинок. Другой способ — завернуть икону в ткань и предать земле.
Также поврежденную икону можно отнести в храм. Там с ней поступят в соответствии с церковными правилами. Такой вариант позволяет передать решение вопроса представителям церкви.
Ранее существовала практика опускать пришедшие в негодность иконы в воду. Сейчас этот способ почти не используется, в том числе из-за возможного вреда окружающей среде.
При обращении с поврежденными святынями верующим следует соблюдать церковные правила и относиться к ним с уважением.
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