Диакон Белохвостиков раскрыл, как идет правильная утилизация поврежденных икон

Диакон Евгений Белохвостиков рассказал, как следует поступать с поврежденными иконами. Поводом для его комментария стала находка на берегу реки Суры, где обнаружили сверток со святынями, сообщает Кулик.

После этого в интернете началось обсуждение причин, по которым человек мог оставить иконы в таком месте. Пользователи также спорили о том, допустимо ли так обращаться со святынями.

Белохвостиков предположил, что человек, оставивший сверток, скорее всего, не имел злого умысла. По его мнению, найденные иконы могли быть повреждены или прийти в негодность.

Для таких случаев существуют особые правила обращения со святынями. Один из вариантов — сжечь поврежденную икону, а оставшийся пепел закопать.

При этом место для захоронения пепла рекомендуется выбирать спокойное, вдали от дорог и тропинок. Другой способ — завернуть икону в ткань и предать земле.

Также поврежденную икону можно отнести в храм. Там с ней поступят в соответствии с церковными правилами. Такой вариант позволяет передать решение вопроса представителям церкви.

Ранее существовала практика опускать пришедшие в негодность иконы в воду. Сейчас этот способ почти не используется, в том числе из-за возможного вреда окружающей среде.

При обращении с поврежденными святынями верующим следует соблюдать церковные правила и относиться к ним с уважением.

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