I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов

Исследователи из Колумбийского университета и Университета Рочестера предложили объяснение того, почему у части пациентов на фоне приема статинов возникают боли, слабость и судороги в мышцах. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

По данным ученых, около 10 процентов людей, принимающих препараты для снижения уровня холестерина, сталкиваются с неприятными мышечными симптомами. Авторы исследования связали этот эффект с взаимодействием статинов с белком RyR1.

Этот белок участвует в регулировании потока ионов кальция в мышечных клетках. Для изучения механизма специалисты использовали криоэлектронную микроскопию и исследовали воздействие симвастатина на мышах.

Работа показала, что препарат может связываться с RyR1 и удерживать кальциевые каналы в открытом состоянии. Избыточное поступление кальция в клетки способно повреждать ткани или запускать ферменты, которые их разрушают.

Особенно уязвимыми могут быть люди с мутациями в RyR1. У таких пациентов прием подобных препаратов способен повысить риск тяжелых осложнений, включая злокачественную гипертермию, нарушения дыхания из-за ослабления диафрагмы и рабдомиолиз. Последнее состояние может привести к почечной недостаточности.

При этом авторы подчеркивают, что описанный механизм не объясняет все случаи непереносимости статинов. Он рассматривается как одна из возможных причин мышечных побочных эффектов.

В качестве потенциального решения ученые предлагают разрабатывать препараты, которые не затрагивают RyR1. Также рассматривается возможность применения дополнительных средств, помогающих закрывать кальциевые каналы.

В экспериментах на мышах такие вещества позволили предотвратить развитие мышечной слабости. Однако для оценки их применения у людей потребуются дальнейшие исследования.

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