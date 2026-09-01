Не у нас

I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Исследователи из Колумбийского университета и Университета Рочестера предложили объяснение того, почему у части пациентов на фоне приема статинов возникают боли, слабость и судороги в мышцах. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

По данным ученых, около 10 процентов людей, принимающих препараты для снижения уровня холестерина, сталкиваются с неприятными мышечными симптомами. Авторы исследования связали этот эффект с взаимодействием статинов с белком RyR1.

Этот белок участвует в регулировании потока ионов кальция в мышечных клетках. Для изучения механизма специалисты использовали криоэлектронную микроскопию и исследовали воздействие симвастатина на мышах.

Работа показала, что препарат может связываться с RyR1 и удерживать кальциевые каналы в открытом состоянии. Избыточное поступление кальция в клетки способно повреждать ткани или запускать ферменты, которые их разрушают.

Особенно уязвимыми могут быть люди с мутациями в RyR1. У таких пациентов прием подобных препаратов способен повысить риск тяжелых осложнений, включая злокачественную гипертермию, нарушения дыхания из-за ослабления диафрагмы и рабдомиолиз. Последнее состояние может привести к почечной недостаточности.

При этом авторы подчеркивают, что описанный механизм не объясняет все случаи непереносимости статинов. Он рассматривается как одна из возможных причин мышечных побочных эффектов.

В качестве потенциального решения ученые предлагают разрабатывать препараты, которые не затрагивают RyR1. Также рассматривается возможность применения дополнительных средств, помогающих закрывать кальциевые каналы.

В экспериментах на мышах такие вещества позволили предотвратить развитие мышечной слабости. Однако для оценки их применения у людей потребуются дальнейшие исследования.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Интересное в Казани

день назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

служба по уничтожению короедов в доме

Кулинария

день назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

Технологии

16 часов назад

Лесистый остров внезапно появился и исчез в водохранилище Уиллистон

курсы усн в Нижнем Новгороде

Технологии

день назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

12 часов назад

Кабачки в конце августа уже некуда складывать: натираю на терке и готовлю ужин вместо привычных оладий

Не у нас

день назад

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры

Технологии

день назад

В утечке Steam нашли следы Half-Life 2: Episode 3 и ранние сборки игр
Новости Татарстана
48 минут назад

В первые сентябрьские дни татарстанцев ждет до +28 градусов

Прогноз погоды на начало сентября в Татарстане:...

Технологии

27 минут назад

Газпромбанк объявил о запуске финтех-акселератора для стартапов и научных команд

Интересное в Казани

23 часа назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования

Кулинария

29 минут назад

Тесто для оладий выглядит пышным в миске, а на сковороде растекается: ошибка происходит перед самой жаркой

Технологии

59 минут назад

Учетная запись Microsoft поможет вернуть данные после поломки ПК
В Казани будут судить двоих мужчин за продажу ф...
Новости Казани
час назад

В Казани будут судить двоих мужчин за продажу фальшивых договоров мигрантам

Не у нас

час назад

В Бразилии нашли следы гигантского млекопитающего рядом с динозаврами

Не у нас

час назад

Surrey Live: Британец снял вопрос симптомов рака крови

Не у нас

час назад

Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%
Эффектно и недорого: как казанцам собрать стиль...
Интересное в Казани
4 дня назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить