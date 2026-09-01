Яблоки в конце августа идут ведрами: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — тесто не понадобится
Про Казань
В конце августа яблоки часто приходится пристраивать сразу по несколько килограммов. Для простой запеканки их можно соединить с творогом: мука для основы и отдельное тесто здесь не нужны.
Яблоки дают сочность, а творожно-яичная масса удерживает начинку после запекания. Главное — не натирать плоды слишком мелко, иначе они выпустят много сока и запеканка получится влажной.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яблоки режу небольшими кубиками примерно по 1 см. Так они успевают размягчиться, но в готовой запеканке остаются отдельными кусочками».
Что понадобится
На форму диаметром 20–22 см:
- творог 5–9% — 500 г;
- яблоки — 3 средних;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 60 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сливочное масло — для формы;
- корица — ½ ч. л. по желанию.
Манка здесь нужна не для теста: небольшое количество крупы забирает лишнюю влагу из творога и яблок.
Как приготовить
- Подготовьте творог. Соедините его с яйцами, сахаром, сметаной и ванильным сахаром. Разомните вилкой или коротко пробейте блендером, если нужна более однородная текстура.
- Добавьте манку. Перемешайте массу и оставьте на 10 минут, чтобы крупа начала набухать.
- Нарежьте яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте мякоть кубиками около 1 см. Если кожица жесткая, ее лучше снять. Слишком сочные яблоки после нарезки можно промокнуть бумажным полотенцем.
- Соедините продукты. Вмешайте яблоки в творожную массу. При желании добавьте корицу.
- Отправьте в духовку. Смажьте форму сливочным маслом, выложите массу и разровняйте. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут.
- Проверьте готовность. Верх должен слегка подрумяниться, а середина — перестать заметно колыхаться при движении формы. После духовки оставьте запеканку на 15–20 минут: горячей она гораздо мягче и хуже режется.
Почему тесто здесь не нужно
Основу держат яйца, творог и небольшое количество манки. Во время выпечки масса уплотняется, поэтому после остывания запеканку можно нарезать обычными порционными кусками.
С яблоками важно не переборщить: на 500 г творога трех средних плодов достаточно. Если положить значительно больше, они дадут слишком много жидкости и середина может остаться рыхлой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не режу такую запеканку сразу после духовки. За 15–20 минут творожная масса становится плотнее, и кусочки уже не разваливаются при подаче».
Подавать запеканку можно теплой или полностью остывшей, со сметаной или без добавок.
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