Кулинария

Огурцы сморщиваются прямо в банке: одна мелочь при подготовке влияет на результат сильнее специй

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Огурцы могут сморщиваться в банке, если до засо...
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Даже хороший рассол не спасет огурцы, если сами плоды к моменту засолки уже потеряли часть влаги. В банке такие огурцы часто становятся мягче и заметно сморщиваются.

Перед засолкой их лучше замочить в холодной воде на несколько часов. Особенно это важно, если огурцы собраны не только что и успели полежать после сбора.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если огурцы лежали несколько часов или дольше, я замачиваю их в очень холодной воде на 2–4 часа. Плоды после этого становятся заметно плотнее еще до укладки в банку».

Что понадобится

На банку объемом 3 л:

  • огурцы — 1,5–1,7 кг;

  • вода — около 1,5 л;

  • соль — 60 г на 1 л воды;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • зонтики укропа — 2–3 шт.;

  • листья хрена — 1–2 шт.;

  • листья смородины — 3–4 шт.;

  • черный перец горошком — 6–8 шт.

Как приготовить

  1. Переберите огурцы. Для засолки оставьте плотные плоды без мягких участков и повреждений.

  2. Замочите. Залейте огурцы холодной водой на 2–4 часа. Если вода быстро нагревается, ее можно один раз заменить.

  3. Подготовьте банку. В чистую емкость положите часть зелени, чеснок и перец.

  4. Уложите огурцы. Размещайте их достаточно плотно, но не давите друг на друга.

  5. Сделайте рассол. Растворите 60 г соли в каждом литре воды и залейте огурцы так, чтобы жидкость полностью их покрывала.

  6. Оставьте для засолки. Держите банку при комнатной температуре до начала активного брожения, обычно 2–3 дня, затем уберите в прохладное место.

Почему огурцы сморщиваются

После сбора огурцы постепенно теряют влагу. Если сразу отправить подвявшие плоды в соленый рассол, разница в концентрации жидкости становится еще заметнее, и мякоть может сильнее потерять объем.

Замачивание не исправит уже мягкие или испорченные огурцы, но помогает свежим, слегка подвявшим плодам восстановить часть потерянной влаги перед засолкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После замачивания проверяю огурец рукой: он должен быть упругим и плотным. Если плод остался мягким, в банку его не кладу».

Для засолки лучше использовать огурцы как можно скорее после сбора — тогда риск получить сморщенные плоды заметно ниже.

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