Еще двадцать лет назад разговоры о профессиях будущего звучали почти как фантастика. Школьникам советовали выбирать понятные направления, а работа с роботами, искусственным интеллектом и технологиями казалась чем-то далеким. Сегодня роботы развозят заказы, алгоритмы анализируют огромные массивы данных, а IT-специалисты создают продукты, без которых сложно представить повседневную жизнь.

Для нынешних школьников вопрос «кем быть?» стал сложнее. Им приходится выбирать экзамены, профильные классы и будущие вузы в момент, когда рынок профессий меняется буквально на глазах. И одно дело читать о специальностях в интернете, совсем другое увидеть, где учатся будущие разработчики, как живут студенты и чем занимаются технологические компании.

Одним из таких мест стал Иннополис. Здесь университет, технопарк, роботы-доставщики и роботакси давно стали частью городской среды.

Редакция ProKazan поговорила с представителем туристической компании «Уматур» и узнала, как проходят школьные экскурсии по Иннополису, какие профессии ребята могут примерить на себя и почему такая поездка помогает серьезнее задуматься о будущем.

Университет, кампус и технопарк: маршрут, который показывает школьникам IT изнутри

Самая популярная экскурсия по Иннополису для школьной группы длится в среднем 1 час 40 минут. За это время ребята успевают познакомиться с городом, побывать в Университете Иннополис, увидеть студенческий кампус и заглянуть в технопарк имени А. С. Попова.

Маршрут строят так, чтобы школьники постепенно собирали общую картину. Сначала им рассказывают, зачем появился Иннополис и чем жизнь здесь отличается от привычного города. Затем разговор переходит к университету, поступлению, направлениям обучения и возможностям студентов. После этого группа отправляется в общежитие, где можно увидеть уже бытовую сторону студенческой жизни.

Технопарк становится следующим шагом. Здесь школьники знакомятся с пространством, в котором работают IT-компании, и узнают, какие технологии и специалисты стоят за привычными цифровыми сервисами.

На практике интерес появляется еще до начала основной программы. По наблюдениям представителей «Уматур», некоторые школьники уже при въезде в город, увидев современную архитектуру, начинают обсуждать, что хотели бы когда-нибудь сюда переехать. А после университета разговор становится конкретнее: как сюда поступить, чему здесь учат и можно ли связать с этим свое будущее.

Роботы-доставщики и роботакси: иногда профориентация начинается прямо на улице

О профессиях будущего детям часто рассказывают через презентации, списки специальностей и прогнозы рынка труда. В Иннополисе часть таких объяснений можно увидеть в обычной городской жизни.

Одними из самых ярких впечатлений школьников, по опыту «Уматур», становятся роботы-доставщики и роботакси. Для взрослого человека это может быть интересной технологической деталью, а для ребенка становится поводом задать вполне практичный вопрос: кто создает такие машины, кто пишет для них программы и кто отвечает за их безопасность.

Во время экскурсии ребят знакомят с несколькими направлениями сразу. Они узнают о разработке программного обеспечения, робототехнике, искусственном интеллекте, информационной безопасности и анализе данных.

Так абстрактное слово «IT» постепенно распадается на конкретные профессии и задачи. Один школьник может заинтересоваться программированием, другой впервые услышать об аналитике данных, а третьему окажется ближе работа с роботами.

Для младших загадки, для старшеклассников поступление: одну экскурсию меняют под возраст группы

Одинаковая программа едва ли одинаково заинтересует восьмилетнего ребенка и ученика выпускного класса. Поэтому содержание экскурсии меняют в зависимости от возраста школьников.

Для начальных классов знакомство с Иннополисом превращают в квест. Здесь меньше сложных терминов, зато больше вопросов, загадок, необычных фактов и историй. Ребенок сначала воспринимает город как приключение, а уже через него знакомится с миром современных технологий.

У ребят средней школы интересы меняются. С ними подробнее говорят об IT-направлениях, востребованных навыках и современных профессиях. Такую программу можно дополнить квизом, квестом или мастер-классом.

Со старшеклассниками разговор становится еще практичнее. Им уже важны условия поступления, учеба, жизнь в кампусе и карьерные перспективы. Представители «Уматур» отмечают, что после таких поездок школьники нередко обсуждают планы на будущее уже по дороге домой.

Получается довольно узнаваемая ситуация: утром подросток едет на экскурсию скорее ради поездки с классом, а вечером обсуждает, какие направления есть в университете и что нужно делать, чтобы туда поступить.

«ПрофITориентация»: когда школьник может примерить профессию на себя

Одного рассказа о профессии иногда недостаточно, особенно если подросток пока плохо представляет, чем специалист занимается каждый день. Поэтому экскурсионную программу можно дополнить мастер-классом «профITориентация».

Во время занятия участники в игровой форме пробуют себя сразу в нескольких ролях. Среди них аналитик, разработчик, тестировщик, руководитель проекта и дизайнер.

Такой формат помогает показать важную вещь: за одним технологическим продуктом обычно стоит целая команда. Кто-то придумывает решение, кто-то занимается разработкой, кто-то ищет ошибки, кто-то анализирует данные, а кто-то отвечает за то, как продукт выглядит и насколько им удобно пользоваться.

Для школьника это возможность сравнить несколько ролей за одну поездку. Например, ребенку может казаться, что работа в IT обязательно связана только с написанием кода, а во время мастер-класса он обнаруживает, что ему интереснее анализировать задачу, искать недочеты или продумывать внешний вид продукта.

В «Уматур» программу также могут дополнить другими мастер-классами, квестом, квизом или посещением выставочного зала «Индустрия 4.0».

Один класс интересуется роботами, другой поступлением: маршрут можно собрать под конкретный запрос

Школьные группы приезжают в Иннополис с разными задачами. Для одних это первое знакомство с технологиями, для других уже часть профориентационной работы.

Поэтому экскурсоводы заранее учитывают пожелания школы и могут проводить тематические экскурсии. Если группа младшая, программу делают более игровой. Если подростки уже выбирают профиль обучения, больше времени уделяют университету, профессиям и возможностям дальнейшего образования.

Такой подход особенно важен для старших классов. Одному классу полезнее подробнее поговорить о направлениях обучения и поступлении, другому интереснее увидеть работу технологических компаний, а третьему стоит добавить мастер-класс, чтобы ребята попробовали разные профессиональные роли.

В результате экскурсия по Иннополису может начинаться одинаково, но заканчиваться для каждой группы по-разному. Кто-то запомнит робота-доставщика на улице, кто-то — студенческий кампус, а кто-то впервые серьезно задумается о профессии аналитика, разработчика или специалиста по информационной безопасности.

Именно эту реакцию в «Уматур» считают одной из самых ценных. Поездка дает школьникам возможность увидеть среду, в которой технологии уже стали частью повседневной жизни, и после этого разговор о будущей профессии становится гораздо конкретнее.

Если хочется, чтобы поездка в Иннополис стала для школьников не просто сменой обстановки, а поводом задуматься об учебе и будущей профессии, программу можно подобрать вместе с «Уматур». В компании помогут адаптировать маршрут под возраст класса и дополнить его квестом, квизом или мастер-классом.

Записаться на экскурсию можно ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону

+7 (929) 727-91-21. Адрес: Республика Татарстан, город Иннополис.

Официальный сайт «Уматур».

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