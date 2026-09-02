Кулинария

Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Картофель натирают на крупной терке и запекают ...
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Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Картофель и фарш необязательно готовить по отдельности. Если натереть клубни крупно и собрать все в одной форме, примерно через 40 минут получится полноценная запеканка: снизу и сверху — мягкий картофель, а внутри — сочный мясной слой.

Главное — не делать картофельные слои слишком толстыми. Тогда они успеют приготовиться одновременно с фаршем, а запеканку можно будет сразу делить на порции.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картофель натираю на крупной терке непосредственно перед сборкой. Так не приходится отдельно варить пюре или обжаривать ломтики, а вся подготовка занимает около 10 минут».

Что понадобится

На 4–5 порций:

  • картофель — 700 г;

  • мясной фарш — 450 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • твердый сыр — 100 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для формы.

Как приготовить

  1. Подготовьте форму. Смажьте дно и бортики небольшим количеством растительного масла. Духовку включите на 190 градусов.

  2. Сделайте мясную начинку. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, чесноком, солью и перцем. Сильно утрамбовывать массу не нужно.

  3. Натрите картофель. Используйте крупную терку. Если картофель дал много жидкости, слегка отожмите его руками, но не досуха.

  4. Соберите запеканку. Половину картофеля распределите по дну слоем около 1–1,5 см. Сверху разложите фарш и закройте оставшимся картофелем.

  5. Добавьте заливку. Смешайте яйца со сметаной и щепоткой соли. Равномерно распределите смесь по поверхности.

  6. Запекайте. Поставьте форму в духовку примерно на 30 минут. Затем посыпьте тертым сыром и готовьте еще 10–15 минут до румяной корочки. Фарш в центре должен быть полностью приготовлен, без розовых участков.

  7. Дайте постоять. Оставьте запеканку на 5–10 минут после духовки. За это время слои немного уплотнятся, и блюдо будет проще нарезать.

Почему картофель лучше натирать крупно

Мелко натертый картофель быстрее выпускает сок и может превратиться в плотную крахмалистую массу. Крупная стружка лучше сохраняет текстуру, но при этом успевает приготовиться быстрее, чем толстые кружочки.

Слишком много жидкости тоже оставлять не стоит. Если после натирания на дне миски сразу появляется заметная лужица, картофель достаточно слегка отжать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр добавляю не сразу, а ближе к концу. За первые полчаса картофель успевает размягчиться, а затем сыр дает корочку и не пересыхает за все время запекания».

К такой запеканке остается добавить только свежие овощи или простой салат — отдельный картофельный гарнир уже не понадобится.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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