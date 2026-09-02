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FC: в заменителях мяса и растительных напитках нашли микотоксины

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые обнаружили природные грибковые токсины во всех 212 растительных продуктах, купленных в британских магазинах. При этом концентрации загрязнителей оставались ниже рекомендованных в Евросоюзе уровней, поэтому исследование не доказывает прямую угрозу для здоровья, говорится в работе, опубликованной в Food Control.

Исследование провели специалисты Пармского и Крэнфилдского университетов. Они изучили 92 растительных заменителя мяса и 120 напитков, произведенных из овса, миндаля, сои и другого растительного сырья.

В выборку вошли бургеры, веганские колбасы, растительные аналоги куриного мяса и молока, а также другие продукты, представленные в торговых сетях Великобритании. Всего образцы проверяли на наличие 19 видов микотоксинов.

Микотоксины — это природные вещества, которые вырабатывают некоторые плесневые грибы. Они могут попадать в зерно, бобовые, орехи и семена во время выращивания, сбора, перевозки или хранения сырья. Полностью исключить их присутствие в пищевых продуктах почти невозможно.

Лабораторный анализ показал, что как минимум один микотоксин был найден в каждом из 212 образцов. В части продуктов одновременно выявили несколько таких соединений.

В заменителях мяса концентрации загрязнителей в целом оказались выше, чем в растительных напитках. Несмотря на это, зафиксированные показатели не превышали рекомендованных европейских уровней.

Авторы связали такие результаты с действующими в Великобритании требованиями к качеству продуктов и контролю сырья. При этом они не призвали потребителей отказываться от растительной пищи.

По оценке исследователей, употребление отдельных продуктов из проверенных категорий не должно вызывать опасений. Однако специалисты считают, что дополнительного изучения требует возможный накопительный эффект небольших доз микотоксинов.

Человек, рацион которого почти полностью состоит из растительных заменителей, может регулярно получать такие вещества из разных источников. Фактический риск для здоровья при подобном питании пока не установлен.

Исследователи планируют оценить воздействие микотоксинов на людей с разными пищевыми привычками. Полученные данные могут быть полезны для подготовки рекомендаций производителям и органам, отвечающим за безопасность продовольствия.

Авторы также считают необходимым усилить контроль зерновых, бобовых, семян и другого сырья, которое используют при производстве растительных аналогов мяса и молока.

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