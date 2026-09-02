Где в РФ самые большие зарплаты: снят вопрос о регионах с высокими доходами

Чукотка заняла первое место среди российских регионов по уровню средней зарплаты, опередив Москву. Согласно данным Росстата, среднемесячный заработок в регионе составил 260 729 рублей, пишет ТАСС.

Москва оказалась на второй позиции. Средняя зарплата в столице составила 183 650 рублей. Разница с показателем Чукотки достигла примерно 77 тысяч рублей.

Санкт-Петербург занял более низкую позицию по уровню заработков. Среднемесячная зарплата в городе составила 128 670 рублей.

Разрыв между Санкт-Петербургом и Чукоткой превысил 132 тысячи рублей. Таким образом, северный регион заметно обошел обе крупнейшие российские агломерации по среднему уровню оплаты труда.

По данным Росстата, наиболее быстрый рост зарплат с начала года также показали северные и дальневосточные регионы. Среди лидеров динамики названы Камчатка, Чукотка, Магаданская область, Ямал, Якутия и Тыва.

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