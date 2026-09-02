Пульмонолог Шульженко: Курящие болеют астмой на 65% чаще

У взрослых курильщиков вероятность развития бронхиальной астмы на 65 процентов выше, чем у некурящих. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой пульмонологии Кубанского государственного медицинского университета и главный пульмонолог ЮФО и Краснодарского края Лариса Шульженко, сообщает Кубанские новости.

По словам специалиста, табачная зависимость остается одним из ключевых изменяемых факторов риска при бронхиальной астме. Ее влияние на здоровье взрослых россиян, отметила врач, трудно недооценивать.

В особой группе риска находятся люди, которые начали курить до 18 лет и имеют показатель около 15 пачка-лет. Такой показатель используют для оценки суммарного стажа и интенсивности курения.

Шульженко также обратила внимание на тяжелую форму астмы. Она встречается примерно у 10 процентов пациентов и связана с наибольшим количеством обострений и госпитализаций.

Профессор пояснила, что даже при правильной терапии, высокой приверженности лечению и использовании современных препаратов у части пациентов заболевание остается тяжелым.

По словам врача, такие пациенты часто имеют несколько сопутствующих заболеваний. Среди них она назвала хронический полипозный риносинусит. Кроме того, многие из них много курят, что усиливает хроническое воспаление дыхательных путей, поддерживает симптомы и снижает эффективность лечения.

Шульженко подчеркнула, что самостоятельно отказаться от курения, по данным Всемирной организации здравоохранения, могут только около 4 процентов курильщиков. При этом комплексные программы помощи показывают эффективность на уровне 35–40 процентов.

Для взрослых пациентов с низкой мотивацией врач назвала возможным прагматичный подход — переход от горения табака к его нагреванию как способ снижения вреда. При этом она подчеркнула, что такие стратегии допустимы только для взрослых и не должны распространяться на молодежь.

Современный подход к ведению бронхиальной астмы, по словам Шульженко, все больше связан с контролем сопутствующих заболеваний и снижением изменяемых факторов риска. Это помогает добиваться более устойчивого контроля, уменьшать число обострений и улучшать качество жизни пациентов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили усилить защиту врачей от нападений. За 2025 год на сотрудников скорой помощи было совершено более 1,5 тысячи нападений, при этом часть таких случаев не зарегистрировали.

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