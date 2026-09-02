Не у нас

Пульмонолог Шульженко: Курящие болеют астмой на 65% чаще

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

У взрослых курильщиков вероятность развития бронхиальной астмы на 65 процентов выше, чем у некурящих. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой пульмонологии Кубанского государственного медицинского университета и главный пульмонолог ЮФО и Краснодарского края Лариса Шульженко, сообщает Кубанские новости.

По словам специалиста, табачная зависимость остается одним из ключевых изменяемых факторов риска при бронхиальной астме. Ее влияние на здоровье взрослых россиян, отметила врач, трудно недооценивать.

В особой группе риска находятся люди, которые начали курить до 18 лет и имеют показатель около 15 пачка-лет. Такой показатель используют для оценки суммарного стажа и интенсивности курения.

Шульженко также обратила внимание на тяжелую форму астмы. Она встречается примерно у 10 процентов пациентов и связана с наибольшим количеством обострений и госпитализаций.

Профессор пояснила, что даже при правильной терапии, высокой приверженности лечению и использовании современных препаратов у части пациентов заболевание остается тяжелым.

По словам врача, такие пациенты часто имеют несколько сопутствующих заболеваний. Среди них она назвала хронический полипозный риносинусит. Кроме того, многие из них много курят, что усиливает хроническое воспаление дыхательных путей, поддерживает симптомы и снижает эффективность лечения.

Шульженко подчеркнула, что самостоятельно отказаться от курения, по данным Всемирной организации здравоохранения, могут только около 4 процентов курильщиков. При этом комплексные программы помощи показывают эффективность на уровне 35–40 процентов.

Для взрослых пациентов с низкой мотивацией врач назвала возможным прагматичный подход — переход от горения табака к его нагреванию как способ снижения вреда. При этом она подчеркнула, что такие стратегии допустимы только для взрослых и не должны распространяться на молодежь.

Современный подход к ведению бронхиальной астмы, по словам Шульженко, все больше связан с контролем сопутствующих заболеваний и снижением изменяемых факторов риска. Это помогает добиваться более устойчивого контроля, уменьшать число обострений и улучшать качество жизни пациентов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили усилить защиту врачей от нападений. За 2025 год на сотрудников скорой помощи было совершено более 1,5 тысячи нападений, при этом часть таких случаев не зарегистрировали.

Рекомендуем также:

  1. Огурцы сморщиваются прямо в банке: одна мелочь при подготовке влияет на результат сильнее специй
  2. Пельмени после варки слипаются еще до подачи: одна привычка после кастрюли портит даже хорошее тесто
  3. Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: эта ошибка оставляет внутри слишком много жидкости
  4. Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира
  5. Яблочное варенье темнеет еще во время варки: эта одна привычка мешает сохранить светлые кусочки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

РФ вводит на сбережения налоговый вычет до 30 млн руб.

Полезное

45 минут назад

В Татарстане стартовала печать избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы России

жук вонючка и клоп это одно и то же?

Не у нас

23 часа назад

Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%

Интересное в Казани

2 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

ремонт пылесосов бош в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Кабачки в конце августа уже некуда складывать: натираю на терке и готовлю ужин вместо привычных оладий

Кулинария

16 часов назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Кулинария

день назад

Яблоки в конце августа идут ведрами: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — тесто не понадобится

Не у нас

23 часа назад

I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов

Технологии

день назад

Лесистый остров внезапно появился и исчез в водохранилище Уиллистон
Новости Татарстана
3 часа назад

16% жителей Татарстана оформили самозапрет на кредиты

В Татарстане 642,66 тысячи человек оформили сам...

Кулинария

45 минут назад

Творог смешиваю с картошкой: обычные продукты превращаются в мягкие лепешки на сковороде - рецепт

Интересное в Казани

день назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования

Не у нас

час назад

В России отсутствуют телефоны с поддержкой 5G в диапазоне n79

Не у нас

час назад

Диакон Белохвостиков раскрыл, как идет правильная утилизация поврежденных икон
«Я приду» показали участникам Движения Первых: ...
Польза
21 час назад

«Я приду» показали участникам Движения Первых: на специальный показ зрители пришли семьями

Не у нас

час назад

Никаких гуляний: в Церкви напомнили, как идет траур у христиан

Не у нас

час назад

Где в РФ самые большие зарплаты: снят вопрос о регионах с высокими доходами

Новости Казани

час назад

Жители Казани рассказали, какие файлы хотят сохранить для близких
Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки ря...
Гид по Казани
5 дней назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью