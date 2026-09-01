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РФ вводит на сбережения налоговый вычет до 30 млн руб.

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 1 сентября 2026 года в России начали действовать новые правила налоговых вычетов для граждан, которые вкладывают деньги в долгосрочные финансовые инструменты. Изменения закреплены федеральным законом № 418-ФЗ, сообщает ФНС России.

Вычет теперь можно получить по страховым взносам, уплаченным по договорам добровольного страхования жизни. Речь идет о договорах, заключенных со страховой организацией с 1 января 2025 года.

Для применения вычета договор должен быть долгосрочным. Минимальный срок составляет 10 лет и рассчитывается с даты заключения договора до даты первой выплаты по нему.

Такой вычет распространяется на договоры, оформленные в пользу самого налогоплательщика, членов его семьи или близких родственников. В их число входят супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры.

Отдельно законом установлен лимит по положительному финансовому результату. По одному договору добровольного страхования жизни он составляет до 30 миллионов рублей.

Кроме того, с 1 сентября увеличен предельный размер вычета по взносам в рамках долгосрочных сбережений, если деньги вносятся в пользу детей. Максимальная сумма выросла с 400 тысяч до 500 тысяч рублей за налоговый период.

Повышенный лимит действует для вложений в пользу ребенка до достижения им 18 лет. Если ребенок обучается очно, срок применения вычета может быть продлен до 24 лет.

Новые правила направлены на поддержку долгосрочных накоплений. Они позволяют гражданам получать налоговые льготы не только по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений, но и по долгосрочному добровольному страхованию жизни.

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