Лесистый остров внезапно появился и исчез в водохранилище Уиллистон

Крупный лесистый остров внезапно появился на поверхности водохранилища Уиллистон в канадской провинции Британская Колумбия и затем исчез. Об этом сообщает портал CBC, материал также переопубликовало издание «Вести».

Энергетическая компания B.C. Hydro следит за возможным повторным появлением объекта. Первыми его заметили владельцы маломерных судов в середине лета, а нашли примерно в 100 километрах от плотины Беннетта.

Судя по опубликованным снимкам, остров впечатляет размерами: ширина — 70 метров, длина — 140 метров, площадь — около 10 тысяч квадратных метров. Его поверхность покрыта деревьями, из-за чего он напоминает обычный участок суши.

Происхождение и дальнейшая судьба острова остаются загадкой. Как предполагается, он мог приплыть из акватории Уиллистона на севере Британской Колумбии. Водохранилище занимает седьмое место в мире по объему, видно из космоса и было создано в 1968 году после строительства плотины Беннетта.