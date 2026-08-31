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Лесистый остров внезапно появился и исчез в водохранилище Уиллистон

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В канадском водохранилище Уиллистон внезапно по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Крупный лесистый остров внезапно появился на поверхности водохранилища Уиллистон в канадской провинции Британская Колумбия и затем исчез. Об этом сообщает портал CBC, материал также переопубликовало издание «Вести».

Энергетическая компания B.C. Hydro следит за возможным повторным появлением объекта. Первыми его заметили владельцы маломерных судов в середине лета, а нашли примерно в 100 километрах от плотины Беннетта.

Судя по опубликованным снимкам, остров впечатляет размерами: ширина — 70 метров, длина — 140 метров, площадь — около 10 тысяч квадратных метров. Его поверхность покрыта деревьями, из-за чего он напоминает обычный участок суши.

Происхождение и дальнейшая судьба острова остаются загадкой. Как предполагается, он мог приплыть из акватории Уиллистона на севере Британской Колумбии. Водохранилище занимает седьмое место в мире по объему, видно из космоса и было создано в 1968 году после строительства плотины Беннетта.

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