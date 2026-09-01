Кулинария

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Кабачковая запеканка часто разваливается из-за ...

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Кабачковая запеканка может хорошо подрумяниться сверху, но развалиться при первой попытке нарезать ее на порции. Частая причина — тертые кабачки отправили в форму вместе со всем выделившимся соком.

Кабачок содержит много влаги и при нагревании отдает ее еще сильнее. Поэтому натертую мякоть нужно посолить, ненадолго оставить и хорошо отжать. Тогда яйца и небольшое количество муки смогут связать массу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После отжима беру кабачковую массу в ладонь и слегка сжимаю. Если из нее еще легко течет сок, отправлять кабачки в запеканку рано».

Что понадобится

На форму 20×25 см:

  • кабачки — 700 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для формы.

Как приготовить

  1. Натрите кабачки. Молодые плоды натирайте целиком на крупной терке. У зрелых предварительно удалите жесткую кожицу и семена.
  2. Уберите жидкость. Слегка посолите кабачки и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите руками или через марлю.
  3. Смешайте основу. Добавьте к кабачкам яйца, сметану, муку, измельченный чеснок и 80 г тертого сыра. Поперчите и перемешайте. С солью будьте осторожнее — часть уже использовалась для кабачков.
  4. Переложите в форму. Смажьте ее маслом и распределите массу ровным слоем толщиной около 3–4 см.
  5. Запекайте. Готовьте при 180 градусах около 30 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку еще на 10 минут.
  6. Дайте постоять. Готовая середина должна быть плотной, без заметной жидкости. После духовки оставьте запеканку на 10–15 минут и только потом нарезайте.

Почему отжим так важен

Если не удалить сок, во время нагревания жидкости станет еще больше. Верх успеет подрумяниться, а внутри останется влажная рыхлая масса, которую сложно разрезать на аккуратные куски.

Добавлять много муки для исправления ситуации тоже не стоит: запеканка станет тяжелой. Проще заранее хорошо отжать кабачки и сохранить нормальное соотношение остальных ингредиентов.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не режу запеканку сразу из духовки. За 10–15 минут она немного остывает и уплотняется, поэтому порционные куски держат форму заметно лучше».

Подавать кабачковую запеканку можно теплой со сметаной, зеленью или свежими овощами.

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