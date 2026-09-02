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Никаких гуляний: в Церкви напомнили, как идет траур у христиан

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В православной традиции главным выражением скорби после смерти близкого человека считаются молитва и дела милосердия, а не внешние признаки траура. Особое значение имеют молитвы за новопреставленного в первые сорок дней, сообщает Азбука веры.

Согласно духовной традиции, в этот период душа особенно нуждается в молитвенном предстательстве перед Богом. Поэтому верующим советуют сосредоточиться на памяти об умершем и молитве за него.

Постоянное ношение черной одежды, непрерывный плач или резкое изменение привычного быта не считаются обязательными требованиями. Более важными называют участие в богослужениях, заказ панихид и подачу записок с именем усопшего для поминовения на литургии.

Особое значение в церковной традиции имеют третий, девятый и сороковой дни после смерти. В эти даты родственники и близкие обычно приходят в храм и обращаются к священнослужителям с просьбой о заупокойной молитве.

Во время траура православным советуют избегать шумных гуляний, употребления алкоголя и демонстративной одежды. Вместо этого внимание рекомендуется уделять воспоминаниям об умершем, молитве и благотворительности.

Дела милосердия вместе с молитвенной памятью рассматриваются как более значимое проявление скорби, чем внешние атрибуты траура.

Канонически период соболезнования составляет сорок дней. При этом в народной практике встречаются и более продолжительные сроки траура. По родителям память нередко сохраняют до года, а по детям, братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам — до полугода.

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