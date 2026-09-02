Далекие квазары помогают понять происхождение первых гигантских черных дыр
Европейский космический телескоп Euclid во время широкоугольного обзора обнаружил 31 новый квазар. Среди них оказались два объекта, которые относятся к числу самых далеких из когда-либо наблюдавшихся, говорится в исследовании, опубликованном в Astronomy & Astrophysics.
Самый удаленный из найденных объектов получил обозначение EUCL J172902.75+641018.1. Его наблюдают таким, каким он был в эпоху, когда возраст Вселенной составлял около 662 миллионов лет.
Кандидатов в квазары отбирали на участке неба площадью примерно 3 тысячи квадратных градусов. После этого объекты дополнительно изучили с помощью обсерваторий Keck, Magellan и Large Binocular Telescope.
Квазары связаны со сверхмассивными черными дырами, расположенными в центрах крупных галактик. Когда вещество падает к такой черной дыре, оно нагревается и начинает излучать настолько ярко, что может превосходить свет всех звезд своей галактики.
По данным NASA, квазары относятся к активным ядрам галактик. Такие объекты способны формировать струи вещества и потоки газа.
Изучение ранних квазаров помогает ученым понять, как появились сверхмассивные черные дыры. Пока остается неясным, каким образом они смогли вырасти до массы около миллиарда Солнц уже в первые сотни миллионов лет после возникновения Вселенной.
Для свечения квазара вокруг черной дыры образуется плотный аккреционный диск из падающего вещества. В нем энергия превращается в тепло и свет.
Из-за расширения Вселенной свет далеких квазаров смещается из ультрафиолетового и видимого диапазонов в инфракрасный. Поэтому астрономы ищут объекты, которые ярко видны в инфракрасном диапазоне, но почти не заметны в оптическом.
Астрофизик Дэниел Мортлок из Имперского колледжа Лондона отметил, что новые наблюдения позволяют заглянуть в еще более раннюю эпоху. При этом они усиливают вопрос о том, как древние черные дыры смогли так быстро набрать массу.
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