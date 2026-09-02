Кулинария

Творог смешиваю с картошкой: обычные продукты превращаются в мягкие лепешки на сковороде - рецепт

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Из картофеля и творога можно приготовить мягкие...

ПроКазань

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Картофель и творог обычно оказываются на столе по отдельности, но вместе из них получается удобная основа для несладких лепешек. Картошка отвечает за мягкость и плотность массы, а творог делает середину нежнее и добавляет легкую кислинку.

Особенно удобно использовать несколько оставшихся после ужина вареных картофелин. Их достаточно размять, соединить с творогом, яйцом и небольшим количеством муки, а затем обжарить лепешки на сковороде. Дрожжи и длительная расстойка не понадобятся.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Для таких лепешек я беру суховатый творог, а картошку хорошо разминаю без комочков. Если творог очень влажный, сначала даю лишней сыворотке стечь — иначе придется компенсировать ее большим количеством муки».

Что понадобится

На 8–10 небольших лепешек:

  • картофель — 400 г;

  • творог 5–9% — 250 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • пшеничная мука — 80–120 г;

  • зеленый лук — 3–4 пера;

  • укроп — небольшой пучок;

  • соль — ½ ч. л. или по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Если используется уже посоленный картофель, количество соли стоит уменьшить.

Как приготовить

  1. Подготовьте картошку. Очищенные клубни отварите до мягкости, полностью слейте воду и разомните толкушкой. Молоко добавлять не нужно. Оставьте массу немного остыть.

  2. Добавьте творог. Разомните его вилкой и соедините с картофелем. Если хочется более однородной текстуры, крупнозернистый творог можно предварительно протереть.

  3. Смешайте основу. Добавьте яйцо, мелко нарезанные зеленый лук и укроп, соль и перец. Хорошо перемешайте.

  4. Введите муку. Сначала всыпьте около 80 г. Масса должна оставаться мягкой, но позволять сформировать лепешку руками. Остальную муку добавляйте небольшими порциями только при необходимости.

  5. Сформируйте лепешки. Разделите массу на 8–10 частей. Слегка припылите руки мукой и сделайте круглые заготовки толщиной около 1–1,5 см.

  6. Обжарьте. Разогрейте немного растительного масла. Готовьте лепешки на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Как сохранить лепешки мягкими

Главная сложность этого рецепта — разная влажность творога. Из сухого продукта масса сразу получается достаточно плотной, а влажный творог требует больше муки. Но всыпать ее до тех пор, пока тесто совершенно перестанет липнуть, не нужно.

Слишком сильный огонь тоже мешает. Корочка быстро темнеет, тогда как середина с сырым яйцом должна хорошо прогреться. Лучше использовать умеренный нагрев и не делать заготовки слишком толстыми.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Сначала я жарю одну небольшую лепешку. Если она легко переворачивается и не расползается, муки достаточно. После этого оставшуюся массу уже не загущаю — так середина получается заметно нежнее».

Готовые картофельно-творожные лепешки лучше подавать теплыми. К ним подойдет сметана, натуральный йогурт с зеленью или простой овощной салат.

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