Кулинария

Яблочное варенье темнеет еще во время варки: эта одна привычка мешает сохранить светлые кусочки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Яблочное варенье может сильно темнеть из-за про...

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Яблочное варенье нередко становится темно-янтарным еще до того, как сироп успевает загустеть. Особенно быстро меняют цвет сами кусочки, если долго держать их на огне в попытке сварить варенье за один прием.

Для более светлого результата яблоки лучше не кипятить непрерывно 30–40 минут. Короткие циклы нагрева с перерывами позволяют сиропу постепенно пропитать кусочки, не подвергая их длительной варке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я стараюсь не переваривать яблоки за один подход. После нескольких минут кипения снимаю кастрюлю с плиты и даю кусочкам спокойно постоять в сиропе».

Что понадобится

На 2 небольшие банки:

  • яблоки — 1 кг;
  • сахар — 700–800 г;
  • вода — 100 мл;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Количество сахара можно корректировать в зависимости от сладости яблок, но сильное уменьшение влияет на консистенцию и хранение варенья.

Как приготовить

  1. Подготовьте яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте мякоть дольками толщиной около 5–7 мм. Старайтесь делать кусочки одинаковыми.
  2. Защитите от потемнения. Сбрызните нарезанные яблоки лимонным соком и аккуратно перемешайте. Не оставляйте их надолго открытыми до варки.
  3. Сделайте сироп. Соедините сахар с водой, доведите до кипения и дождитесь растворения кристаллов.
  4. Добавьте яблоки. Переложите дольки в горячий сироп, снова доведите до кипения и готовьте 5 минут на слабом огне. Активно перемешивать не нужно — лучше осторожно покачивать кастрюлю.
  5. Дайте настояться. Снимите варенье с плиты и оставьте на 3–4 часа. За это время яблоки пропитаются сиропом.
  6. Повторите нагрев. Снова доведите варенье до слабого кипения и проварите около 5 минут. При необходимости после остывания повторите цикл еще раз.
  7. Разложите по банкам. Готовое кипящее варенье переложите в подготовленные стерилизованные банки и герметично закройте.

Почему длительная варка меняет цвет

Чем дольше яблоки находятся при высокой температуре, тем сильнее меняются их цвет и структура. Поэтому непрерывное кипение ради быстрого загустения дает более темное варенье, а дольки постепенно становятся мягче.

Короткие нагревы решают сразу две задачи: яблоки успевают пропитаться сиропом и при этом меньше развариваются. Лимонный сок дополнительно помогает замедлить потемнение свежей мякоти до начала варки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Во время варки не работаю ложкой без необходимости. Мягкие дольки легко повредить, поэтому кастрюлю проще несколько раз осторожно покачать».

После полного остывания сироп станет гуще, поэтому не стоит добиваться его максимальной плотности долгим кипячением.

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