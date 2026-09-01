Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%

Регулярные увлечения в среднем возрасте могут быть связаны со снижением риска деменции почти на четверть. Ученые считают, что хобби помогает поддерживать работу мозга и формировать когнитивный резерв, сообщает Science XXI.

Под когнитивным резервом специалисты понимают запас устойчивости, который позволяет мозгу дольше сопротивляться возрастным изменениям. Такой эффект могут давать не только интеллектуальные занятия вроде кроссвордов, но и спорт, общение, а также любые увлечения, в которые человек эмоционально вовлечен.

В японском исследовании приняли участие 22 тысячи человек. Его результаты показали, что наличие одного хобби связано со снижением риска деменции на 19 процентов. У людей с несколькими увлечениями этот показатель достигал 23 процентов.

Австралийские ученые отдельно сравнили разные виды занятий. По их данным, письмо и головоломки оказались эффективнее вязания. При этом исследователи отмечают, что любое регулярное увлечение лучше, чем его отсутствие.

Особое значение специалисты придают социальным контактам. Изоляция связана примерно с 5 процентами случаев деменции. У одиноких пожилых людей симптомы могут появляться в среднем на пять лет раньше.

Ученые также напоминают, что до 40 процентов случаев деменции связаны с образом жизни. Среди факторов риска называют повышенное давление, высокий уровень холестерина, лишний вес, курение и депрессию.

При этом начать заниматься чем-то полезным можно в любом возрасте. К таким вариантам относят прогулки, настольные игры с друзьями, рукоделие и другие занятия, которые поддерживают активность и вовлеченность человека.

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