В Татарстане ожидают жару до 28 градусов

Сегодня в Татарстане температура воздуха поднимется до +23…+28 градусов. В Казани ожидается до +26…+28 градусов.

По прогнозу синоптиков, в республике сохранится переменная облачность. Значительных осадков в течение дня не ожидается.

Утром в отдельных районах возможен туман. При этом днем погода останется теплой, а в Казани температура приблизится к отметке +28 градусов.