Новости Татарстана

В Татарстане ожидают жару до 28 градусов

Анастасия Шарова Автор статьи
Сегодня в Татарстане температура воздуха подним...

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Сегодня в Татарстане температура воздуха поднимется до +23…+28 градусов. В Казани ожидается до +26…+28 градусов.

По прогнозу синоптиков, в республике сохранится переменная облачность. Значительных осадков в течение дня не ожидается.

Утром в отдельных районах возможен туман. При этом днем погода останется теплой, а в Казани температура приблизится к отметке +28 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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