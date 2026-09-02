Новости Казани

Жители Казани рассказали, какие файлы хотят сохранить для близких

Анастасия Шарова Автор статьи
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Жители Казани воспринимают семейные фотографии, документы и другие важные файлы как часть наследства, которое стоит заранее сохранить для близких. По данным опроса Почты Mail и Hi-Tech Mail, восемь из десяти участников хотели бы сберечь семейные снимки, а сорок пять процентов считают, что о судьбе цифровых данных нужно думать заранее, как и о недвижимости, сообщает пресс-службы Mail.

При этом только каждый пятый респондент рассказал, что его родственники знают, где находятся самые важные цифровые данные. Это показывает, что желание сохранить личные архивы пока не всегда сопровождается реальной подготовкой к их передаче.

Самым ценным и одновременно наиболее уязвимым видом цифрового наследия участники исследования назвали семейные фотографии. Их потери больше всего опасаются семьдесят пять процентов россиян. На втором месте оказались видео с близкими — их боятся утратить пятьдесят восемь процентов опрошенных. Для каждого второго важна сохранность личных документов.

Цифровые архивы уже стали привычной частью жизни. Более половины россиян хранят документы, фотографии и воспоминания сразу в нескольких местах: в электронной почте или облаке, а также на собственных устройствах. Еще каждый четвертый отметил, что большая часть важных данных находится именно в цифровых сервисах.

Главными наследниками файлов участники опроса чаще всего видят супругов и партнеров. Такой ответ дали сорок пять процентов респондентов. Каждый третий готов передать цифровые архивы детям, еще двенадцать процентов — родителям.

Россияне готовы открывать близким доступ не только к фотографиям и видео, но и к документам: так поступить согласен каждый второй. Личная переписка остается более закрытой частью цифрового наследия — поделиться ею готовы только двенадцать процентов опрошенных.

Тема цифрового наследия оказалась особенно заметной для жителей крупных городов. Больше всего участников опроса было из Краснодара, Новосибирска и Челябинска. Данные по Казани показывают, что горожане также связывают цифровые архивы с семейной памятью и считают важным заранее решить, что будет с такими файлами в будущем.

Восемь из десяти россиян считают, что судьбу цифровых данных нужно продумывать заранее. Однако результаты исследования показывают разрыв между намерением сохранить важные воспоминания и документы и готовностью объяснить близким, где именно они хранятся.

Опрос провели среди читателей Hi-Tech Mail в августе 2026 года. В нем приняли участие 3200 россиян. В вопросах с несколькими вариантами ответа респонденты могли выбрать сразу несколько пунктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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