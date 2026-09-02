Кулинария

Пельмени после варки слипаются еще до подачи: одна привычка после кастрюли портит даже хорошее тесто

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Пельмени могут слипнуться уже после варки, если...
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Пельмени после варки слипаются еще до подачи: одна привычка после кастрюли портит даже хорошее тесто

Пельмени могут прекрасно свариться, не порваться и сохранить начинку внутри, а через несколько минут превратиться на тарелке в слипшийся ком. В такой ситуации проблема часто возникает уже после кастрюли: горячие пельмени оставляют лежать вместе без масла или соуса.

На поверхности теста после варки остается влага и крахмал. Пока пельмени горячие, они легко прилипают друг к другу. Поэтому после удаления лишней воды их лучше сразу аккуратно перемешать со сливочным маслом.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сваренные пельмени я не оставляю надолго в дуршлаге. Даю воде стечь буквально несколько секунд, перекладываю в миску и сразу добавляю масло».

Что понадобится

На 3 порции:

  • замороженные пельмени — 500 г;

  • вода — 2–2,5 л;

  • соль — 1–1,5 ч. л.;

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • черный перец горошком — 5–6 шт.;

  • сливочное масло — 25–30 г.

Для подачи можно использовать сметану, зелень или любимый соус.

Как правильно сварить пельмени

  1. Вскипятите воду. Возьмите достаточно просторную кастрюлю, чтобы пельмени могли свободно двигаться после погружения.

  2. Добавьте приправы. Посолите воду, положите лавровый лист и несколько горошин перца.

  3. Опустите пельмени. Отправляйте их в активно кипящую воду замороженными. Сразу осторожно проведите ложкой по дну, чтобы тесто не прилипло.

  4. Дождитесь всплытия. После повторного закипания уменьшите нагрев. Когда пельмени поднимутся на поверхность, варите их еще примерно 5–7 минут в зависимости от размера и рекомендаций производителя.

  5. Удалите воду. Выловите пельмени шумовкой или быстро откиньте на дуршлаг. Не оставляйте их там надолго.

  6. Сразу добавьте масло. Переложите горячие пельмени в миску, добавьте 25–30 г сливочного масла и осторожно встряхните посуду или перемешайте.

Почему не стоит долго держать пельмени в дуршлаге

Иногда сваренные пельмени оставляют стекать, пока готовят тарелки и достают сметану. За это время поверхность теста начинает подсыхать, а соседние пельмени соприкасаются и склеиваются. При попытке разделить их тонкое тесто может порваться.

Промывать готовые пельмени холодной водой для решения этой проблемы тоже не требуется. Они остынут, а вкус бульона с поверхности уйдет. Небольшого количества масла достаточно, чтобы пельмени оставались отдельными до подачи.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Масло кладу именно на очень горячие пельмени. Оно быстро тает, поэтому достаточно несколько раз встряхнуть миску — долго перемешивать ложкой и повреждать тесто не приходится».

Если пельмени планируется подавать с соусом сразу, его также можно добавить непосредственно после варки. Главное — не оставлять горячее тесто подсыхать без масла или другой заправки.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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