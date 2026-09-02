У жителей Казани повысился спрос на ОСАГО и каско к концу лета

В Казани к концу лета вырос интерес к оформлению автомобильных страховок через цифровые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба RuStore.

В августе полисы ОСАГО покупали на двадцать восемь процентов чаще среднегодового уровня, а каско — на восемнадцать процентов чаще. Такие данные получили магазин приложений RuStore и Росгосстрах. По их оценке, повышенный спрос связан в том числе с оживлением авторынка: жители активнее приобретают как новые автомобили, так и машины с пробегом.

На фоне роста спроса увеличилась и средняя стоимость полисов. Во втором квартале 2026 года по сравнению с первым тариф ОСАГО для аккуратных водителей вырос в среднем на три процента, а для водителей с высоким уровнем риска — на десять процентов.

В Росгосстрахе отметили, что обычно пик интереса к автострахованию приходится на весну и конец года. Однако в 2026 году активность клиентов заметно выросла и в конце лета. Еще одной причиной называют упрощение покупки полисов через интернет.

Данные RuStore также показывают рост интереса к автомобильным цифровым сервисам. В 2026 году число запросов, связанных с приложениями для водителей, увеличилось в два раза. Среди популярных сервисов для мультимедийных систем автомобилей названы «Яндекс Навигатор» и «VK Видео».

Отдельно вырос спрос на страхование электромобилей и гибридов. В июне число оформленных ОСАГО для таких машин увеличилось на двадцать восемь процентов к маю, а в июле прибавило еще семнадцать-двадцать процентов. По предварительной оценке, в августе рост продолжился.