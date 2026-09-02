Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: эта ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Румяная корочка у кабачковой запеканки еще не означает, что внутри она готова держать форму. Иногда верх уже золотистый, а после первого надреза из середины выступает жидкость и кусок распадается прямо на лопатке.

Чаще всего причина появляется еще при подготовке овощей. Натертые кабачки сразу смешивают с яйцами и мукой, хотя они продолжают активно отдавать сок. В духовке эта жидкость остается внутри запеканки и мешает массе уплотниться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Натертые кабачки я сначала солю и оставляю примерно на 10 минут. За это время в миске собирается столько сока, что сразу становится понятно, почему без отжима запеканка получается водянистой».

Что понадобится

На форму диаметром около 22 см:

кабачки — 700 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 120 г;

мука — 3 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для формы.

Как приготовить

Натрите кабачки. Молодые плоды можно использовать вместе с кожицей. У крупных кабачков лучше предварительно убрать жесткую кожуру и крупные семена. Посолите и подождите. Добавьте небольшую щепотку соли, перемешайте и оставьте кабачковую массу на 10 минут. Хорошо отожмите. Берите кабачки небольшими порциями и сжимайте руками либо используйте марлю. Масса должна остаться влажной, но сок из нее уже не должен свободно стекать. Соберите основу. Добавьте яйца, сметану, муку, измельченный чеснок, зелень и примерно 80 г натертого сыра. Поперчите и при необходимости досолите. Отправьте в духовку. Смажьте форму маслом, распределите массу слоем около 3–4 см и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Сделайте сырную корочку. Посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 10–15 минут. Середина должна стать плотной, без заметной жидкости при легком нажатии. Не режьте сразу. Оставьте готовую запеканку в форме на 15 минут. За это время она немного уплотнится и будет легче делиться на ровные порции.

Больше муки — не выход

Попытка удержать весь кабачковый сок дополнительной мукой часто дает обратный результат. Запеканка действительно становится плотнее, но одновременно теряет нежность и начинает напоминать тяжелое тесто с овощами.

Лучше убрать лишнюю воду до смешивания ингредиентов. Еще одна важная деталь — толщина слоя: слишком глубокую форму запеканка будет прогревать дольше, и к моменту готовности середины сыр сверху может уже сильно подрумяниться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После отжима я не пытаюсь компенсировать потерянный объем сметаной или дополнительными яйцами. Кабачки снова дадут немного сока в духовке — этой влаги для нежной середины вполне достаточно».

Нарезать такую запеканку лучше после короткого отдыха: она останется сочной, но кусочки уже не будут расползаться по тарелке.

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